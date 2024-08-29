買彩券中1.7億！24歲男拒分享獎金給家人...遭罵翻：家裡不歡迎你

▲男子一夜致富，家裡人都要他幫還債務，再辦一場大型家庭之旅。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名男子買彩券中了420萬英鎊，決定仔細規劃如何運用這筆意外之財；男子家人得知他中獎以為他會幫忙還清家裡債務，但他拒絕分享獎金，導致家人不再跟他說話。許多網友卻贊同他的想法，也支持他「這是你的錢不用被情勒」。

根據外媒《太陽報》報導，英國一名24歲男子在網路論壇Reddit訴苦，他和妻子每個月固定買彩券，最近竟中了420萬英鎊（約新台幣1.7億元），夫妻倆拿到獎金第一件事情就是把學生貸款、汽車貸款的債務還清；男子透露，他看過很多中獎案例，有70%中獎者沒有妥善理財，幾年後就破產。

因此夫妻倆決定拿220萬英鎊（約新台幣9300萬元）投資，再將剩下的錢買一棟豪宅。之後男子把買彩券中大獎的事情分享給家人，他還沒說自己將如何用這筆錢，全家人就開始熱烈討論計畫一場大型家庭之旅，或是他能幫家人償還所有債務。

直到男子說出他與妻子要如何運用獎金，「獎金雖然很多，但還是不夠讓我分享給家人」，家人們聽到他不打算分享獎金，都相當氣憤，甚至不再跟他說話，讓他心裡很受傷，「家人說家裡不歡迎我，他們不會再跟我說話了」；不過男子相信他與妻子的想法是對的，「我和妻子做的獎金規劃是對我們最好的決定」。

貼文一出，底下許多網友看傻眼，紛紛不理解他的家人，「你不再受到家裡歡迎，只因為你沒有給他們錢？」「這是情緒勒索」、「你的錢是你的，你不願意分享當然可以不分享」、「希望你和妻子的規劃一切順利」、「恭喜你中獎，還能這麼清醒理財，真的很棒」。

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