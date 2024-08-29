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Mia C'bon是台灣首家超市成為米其林指南頂級生鮮合作夥伴　打造生鮮新標竿

▲▼ Mia C’bon,米其林指南,頂級生鮮,頂級超市,星級料理,星級饗宴。（圖／品牌提供）
▲Mia C'bon豐富的生鮮食材獲得肯定，成為2024米其林指南頂級生鮮合作夥伴。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

說到美食，大多數人一定會想到指標性的「米其林指南」，隨著餐廳摘星之旅熱潮逐年增溫，榜上的名店總是一位難求，想一嚐米其林指南認可的好味道更是困難重重。但其實只要有好食材，在家就能輕鬆打造「星級料理」，米其林指南頂級生鮮合作夥伴Mia C'bon頂級超市的多樣化優質食材，讓餐桌美食靈感源源不絕！

米其林指南做為專業美食探索家，透過嚴謹的標準評鑑美食，不侷限於任一型態，遍及各種風格、價位，為的就是希望能讓更多美食與背後努力的廚師可以被大家看見。而這樣的理念與Mia C'bon秉持著共生共好，提供對動物、環境、消費者友善且優質的生鮮食材，從珍稀到平民化，不僅讓背後辛苦的生產者可以被看見，每位顧客在享受生活的同時，也能簡單為世界帶來改變的理念吻合，促成了彼此間的合作契機。

在很多人的印象裡米其林餐廳等於高昂價位，就像大家提到頂級超市既定印象就是貴，但實際造訪過超市便會知道其實不然。對Mia C'bon來說頂級是一種對生活質感的態度，並以合理的價格提供消費者優質、安心的生鮮食材，讓消費者能夠認同每樣商品背後生產者所付出的努力與價值，並透過消費去支持，打造共生循環經濟。

▲▼ Mia C’bon,米其林指南,頂級生鮮,頂級超市,星級料理,星級饗宴。（圖／品牌提供）▲2024米其林指南頂級生鮮合作夥伴Mia C’bon頂級超市，受邀頒發《2024米其林指南》年輕主廚大獎。（圖／品牌提供）

從踏入Mia C'bon的那一刻就能感受到超市帶來的愜意與舒適，優雅音樂、寬敞明亮的空間，有著從世界各地搜羅的優質商品，還提供各種貼心的客製化服務，給與各種追求異國美好質感生活的滿足。而Mia C'bon的生鮮食材，更是以優異的品質，成為「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，是台灣第一家也是唯一一家成為米其林指南官方合作夥伴的超市通路。
 

▲▼（業配）家樂福Mia C`bon米其林。（圖／記者周宸亘攝）
▲Mia C’bon販售全台灣唯一取得有機與動物福利雙驗證的非籠飼雞蛋－亞植有機鮮有蛋。（圖／記者周宸亘攝）

優質食材的重要性，絕對是採買者的優先考量，更是廚師們特別注重的事項。今年《2024米其林指南》典禮雞尾酒會所供應的兩道料理中，便是使用Mia C'bon的食材所製成，包括去年榮獲米其林綠星餐廳EMBERS以及必比登推薦一位難求的甜點店HUGH dessert dining，分別使用了Mia C'bon所販售的活菌豬、以及非籠飼雞蛋-亞植有機鮮有蛋。 活菌豬是採用生物活菌取代傳統抗生素及生長激素來飼養豬隻，使豬肉鮮甜Q嫩，無肉腥味；而亞植有機鮮有蛋更是全台灣唯一取得有機與動物福利雙驗證的雞蛋，蛋黃呈現天然鮮黃色澤，蛋白分層明顯，蛋香濃郁，口感Q彈、無腥味。
 

▲▼（業配）家樂福Mia C`bon米其林。（圖／記者周宸亘攝）
▲日本來的「匠和牛」特別選用日本皇室御用和牛及日本產黑毛和牛，尤其是「匠和牛黑毛和牛紐約客燒肉」及「匠和牛黑毛和牛梅花燒肉」，入口即化的口感與層次都是一般牛肉無法比擬的美味！（圖／記者周宸亘攝）

如果你也是一位肉食愛好者，一頓美味的餐點絕對少不了那讓人口水直流、入口即化的和牛！由Mia C'bon精肉團隊與日本森精肉株式會社共同打造的「匠和牛」，絕對是肉食愛好者不能錯過的品項！選用日本皇室御用和牛及日本產黑毛和牛，每月新鮮空運來台再經過獨家的分切技術處理，以職人精神的講究，讓每一片肉品有著完美的肥瘦比例，滋味細膩醇厚，軟嫩鮮甜。特別是「匠和牛黑毛和牛紐約客燒肉」及「匠和牛黑毛和牛梅花燒肉」，美麗又均勻的大理石紋理，每口都嚐得到油脂在嘴裡慢慢化開，感受濃郁的肉質香氣。在接下來的中秋節烤肉，隨時就能與家人朋友們一起享用這極致奢華的美味料理，為節慶幸福感提升不只一個檔次！
 

▲▼（業配）家樂福Mia C`bon米其林。（圖／記者周宸亘攝）
▲犬牙南極魚是一種富含脂肪與膠質的罕見珍貴魚種，建議清蒸或乾煎，帶出食材最鮮的美味。（圖／記者周宸亘攝）

除了肉品外，海鮮更是高檔料理必不可少的食材之一，擁有「海中白金」美譽的「犬牙南極魚」，生長於純淨無污染的南極深海海域，是一種非常罕見的珍貴魚種。因為生活在低溫與深海高壓的環境中，造就其緊實細膩的肉質，富含脂肪與膠質更讓它吃起來口感Q彈厚實，更沒有其他魚常見的細小魚刺，簡單乾煎或清蒸就非常美味！
 

▲▼ Mia C’bon,米其林指南,頂級生鮮,頂級超市,星級料理,星級饗宴。（圖／品牌提供）
▲Mia C’bon的生鮮自有品牌「優境生鮮」，堅持以最嚴苛的標準，挑選出無論是外觀、口感、品項都兼具的優質商品。（圖／品牌提供）


美味的一餐，絕對少不了鮮嫩爽口的蔬菜！Mia C'bon的生鮮自有品牌「優境生鮮」，每一件農產品從產地開始就進行嚴格的篩選，堅持只挑選擁有最佳栽種環境的農地及用心栽種的農民所孕育出的農作物，再以最嚴苛的標準挑選出無論是外觀、口感、品項都兼具的優質商品。

中秋節將至，烤肉必不可少的就是各種鮮甜爽口的蔬菜搭配，去油解膩的同時還能保持營養的均衡，幾樣適合烤肉搭配的優質蔬菜推薦給大家！來自海拔1100公尺以上的紅香部落高山地區種植的「優境生鮮有機櫛瓜」，味道溫和清甜水分飽滿，低卡低GI營養又無負擔，簡單烤過就能享受到最原始的甘甜；而從埔里農場直送的「優境生鮮履歷冷泉去殼筊白筍」，使用純淨泉水栽培，口感清爽、纖維細緻，拿來涼拌或乾煎都能完美釋放它的鮮甜滋味；從雲林麥寮產地鮮採直送的「優境生鮮有機紅鬚玉米筍」，在其玉米筍鬚呈現鮮紅褐色最鮮甜飽滿時採摘，清甜爽口跟任何蔬菜與肉品都能完美搭配！
 

▲▼（業配）家樂福Mia C`bon米其林。（圖／記者周宸亘攝）
▲在Mia C’bon也能買到通過動物福利標章驗證的高大牧場，所生產的「高大牧場鮮乳」。（圖／記者周宸亘攝）

秉持共生共好的Mia C'bon，以善待自己的同時也善待動物的理念，在超市設置非籠飼雞蛋專區，並持續推動動物福利商品。愛喝鮮乳的人，是絕對不能錯過這一罐「高大牧場鮮乳」，由近80年老字號高大牧場推出，使用配方含多酚及植物有機酸的日本飼料飼養，讓每一口鮮乳都有獨特的甘甜味道。高大牧場更通過了動物福利標章驗證，是全國第一家中央畜產會產銷履歷認證乳牛場。
 

▲▼ Mia C’bon,米其林指南,頂級生鮮,頂級超市,星級料理,星級饗宴。（圖／品牌提供）
▲ Mia C'bon網羅全球超過82個國家共12,000多款經典熱銷並獨具特色的進口商品，從各種零食餅乾、飲料、醬料再到各種調味料應有盡有！（圖／品牌提供）

▼ 酒饕來到Mia C'bon，也可從超過50個國家共2,000多支經典知名酒款，選到自己最滿意的產區與風味。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼ Mia C’bon,米其林指南,頂級生鮮,頂級超市,星級料理,星級饗宴。（圖／品牌提供）

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

除了生鮮蔬果區讓人驚艷外，Mia C'bon也網羅了全球超過82個國家共12000多款經典熱銷並獨具特色的進口商品，從各種零食餅乾、飲料、醬料再到各種調味料應有盡有，讓消費者能第一時間買到時下最夯最具討論度的人氣商品，零時差與全世界接軌！

還有精選來自超過50個國家共2000多支不同產區的經典知名酒款，每一支酒都有來自其產地獨特的土壤風味，每一口都彷彿在環遊世界，在世界上的每個角落進行探索！
 

▲▼（業配）家樂福Mia C`bon米其林。（圖／記者周宸亘攝）
▲Mia C’bon以來自世界各地的精選產品與客製化服務，致力為所有消費者打造全新的消費體驗。（圖／記者周宸亘攝）

米其林指南頂級生鮮合作夥伴－Mia C'bon，致力於打造全新的消費體驗，讓消費者在這裡可以輕鬆及探索各種異國商品 ，滿足生活上的各種情境，讓消費者輕鬆在家就能打造出屬於自己的米其林星級料理，愜意享受每一個時刻。

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Mia C’bon米其林指南頂級生鮮頂級超市星級料理星級饗宴

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