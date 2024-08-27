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高雄4餐廳摘星！「雋GEN」開幕5個月獲肯定　61店強登《米其林》

▲▼新入選高雄米其林一星餐廳「雋 GEN」。（圖／雋 GEN官網）

▲新入選高雄米其林一星餐廳「雋 GEN」今年3月剛開幕。（圖／翻攝自雋 GEN官網）

記者許宥孺／高雄報導

《2024台灣米其林指南》今(27日)舉行發布會，高雄共有4家餐廳成功摘星，包括「承Sho」和「Haili」再度蟬聯榮獲一星肯定，還有今年3月才剛開幕的頂級粵菜餐廳「雋 GEN」；此外，高雄在地法式料理名店「Thomas Chien」再獲米其林綠星認證。今年高雄共有25家必比登推薦餐廳、33家米其林入選餐廳。

觀光局長高閔琳指出，今年高雄入選米其林指南的餐廳數量，較去年增加8家，顯示高雄在國際美食界的地位日益提升。觀光局近年來舉辦的一系列美食活動，挖掘許多在地飄香美味，同時吸引米其林評審關注品嚐，進而推薦入榜，成功將高雄的美食文化推廣至全球。

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▲▼新入選高雄米其林一星餐廳「雋 GEN」。（圖／雋 GEN官網）

▲「雋 GEN」邀請米其林三星粵菜名廚陳泰榮擔任餐飲總監。（圖／翻攝自雋 GEN官網）

高閔琳表示，今年的米其林名單中，最大的驚喜莫過於新入選米其林指南即摘下1星殊榮的「雋 GEN」，餐廳邀請曾榮獲米其林三星榮耀的頤宮中餐廳粵菜名廚陳泰榮擔任餐飲總監，獨創粵菜板前料理，除能近距離欣賞精湛的烹飪技術，更追求食材風味最大化，傳遞正統美味粵菜的手法與精神。

▲▼3度蟬聯高雄米其林一星餐廳「承SHO」。（圖／承SHO官網）

▲▼3度蟬聯高雄米其林一星餐廳「承SHO」。（圖／翻攝自承SHO官網）

▲▼3度蟬聯高雄米其林一星餐廳「承SHO」。（圖／承SHO官網）

已連續三年蟬聯米其林一星的「承Sho」，是日本米其林餐廳「傳DEN」於2020年擴展的首間海外姊妹店，由副主廚藤本詳一來臺坐鎮。該餐廳因應時令，於臺灣及高雄各處海港、小農取材，創作屬於高雄的旬味料理，並經常與其他美食名店合作進行餐飲交流，為高雄美食激發不同創意。

▲▼連續2年蟬聯高雄米其林一星餐廳「Haili」。（圖／Haili官網）

▲▼「Haili」連續2年獲米其林一星餐廳殊榮。（圖／翻攝自Haili官網）

▲▼連續2年蟬聯高雄米其林一星餐廳「Haili」。（圖／Haili官網）

「Haili」餐廳則連續2年獲得米其林一星的肯定，康仁維主廚的料理方式揉合法、日風格和技巧；單一套餐網羅日本與在地食材，用現代風格詮釋，吸引許多老饕定期報到。

▲▼「Thomas Chien」再度獲得米其林綠星餐廳肯定。（圖／翻攝自Thomas Chien官網）

▲「Thomas Chien」再度獲得米其林綠星餐廳肯定。（圖／翻攝自Thomas Chien官網）

而連續2年蟬聯綠星肯定的「Thomas Chien」，則以其精湛的法式料理手法和對南台灣食材的深度挖掘與探索，今年再獲米其林綠星認證，彰顯簡天才主廚對高雄在地永續發展的承諾與貢獻。米其林綠星是一項年度獎項，標舉在永續作為上領先的餐廳。

▲格蘭利威 榮膺米其林指南官方合作夥伴（圖／保樂力加提供）

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