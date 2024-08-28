北市準公托9／1將「漲價」！　延托費上限也調了

▲準公托9/1將調漲托育費。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

北市準公共托嬰中心自9月1日起，調升平均月費新台幣1000元；準公共托育人員調升托育費1000元，及調整延托費上限由120元調整為每小時130元，新舊契約皆適用。

北市社會局在網站「托嬰中心及托育家園專區」的「北市準公共收費上限」，公告113年9月1日起適用的台北市準公共托育服務價格上限一覽表，以及相關問答。

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社會局表示，準公共居家保母收費調整內容，9月1日起，調整每月托育費及每小時延托費。托育費部分，每月托育費用調升1000元，中正區及大安區由1萬9000元調整為2萬元，其他行政區由1萬8000元為1萬9000元；延托費每小時120元調升為130元。

社會局說，適用新舊托育兒童，已簽訂契約者，須經雙方合意始得調整收費。

另外，準公共托嬰中心收費調整內容也有調整，收費上限每月平均月費增加1000元。由2萬1500元調整至2萬2500元的有萬華區、大同區、南港區、北投區、文山區；由2萬2500元調整至2萬3500元的有士林區、中山區、松山區、信義區、內湖區、中正區、大安區。

延托費方面，單次收費上限調整，晚間5時30分至6時30分由120元調升至130元；晚間6時30分至7時由80元調升至85元。

固定延托費上限，晚間5時30分至6時，每月由500元調升550元；晚間6時至6時30分每月由1000元調升至1100元；晚間6時30分至7時以單次收費計價。

社會局表示，晚間7時之後的逾時費，每半小時上限由85元調升至95元。

社會局說，準公共托嬰中心托育費用調升對象，可適用全體新舊生契約，各機構應該於完成契約修訂後使得開始新收費。

社會局指出，準公共居家保母調升費用，是依據「直轄市、縣（市）政府辦理未滿二歲兒童托育公共化及準公共服務作業要點」第9點規定，審酌北市物價指數及家庭可支配所得，經北市府托育制度管理委員會審議通過訂定簽約收費上限。

社會局說，衡酌居家保母多年未調整費用，惟物價指數已攀升，及調費1000元後仍低於中央建議的家長可支配所得範圍內。