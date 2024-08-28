台61線105k~109k路面受損嚴重　 9／01~15封閉南下全面改善

▲台61線後龍南下赤土崎路段將封閉施工半個月，公路局呼籲用路人提前改道行駛。（圖／苗栗工務段提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台61線南下後龍鎮赤土崎上坡路段，長期遭重車輾壓致破損嚴重，公路局工務段9月1日起到9月15日，封閉南下105k~109k、後龍鎮龍港段到通霄鎮白沙屯路段，進行路面刨除改善工程，呼籲用路人提前改道行駛。

苗栗工務段長黃陳全今天說，台61線南下赤土崎上坡路段，長期在重車輾壓下，尤其外側車道嚴重凹陷呈波浪狀，影響行車安全，因此爭取經費將南下快車道全面刨除改善，施工期限需半個月，呼籲南下用路人提前自龍港下匝道。

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工務段指出，管制時間自09月1日上午8時起至9月15日下午18時止，管制一般車輛通行，屆時封閉台61線105K+300至 109K+000，封閉龍港匝道、赤土崎上下匝道和白沙屯。

南下車輛需自台61線105K+300龍港匝道匯出，接台6線替代道路往東至台1線右轉南下，至白沙屯交流道上匝道再接回台61線主線續往南行駛。施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣臺中分臺路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告（https://www.thb.gov.tw/）及智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/）。