駕駛突昏迷小貨車西濱「盲開蛇行1km」　連撞護欄驚險畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

端午節(6/10日)西濱南下162K伸港路段發生一起離奇自撞車禍！1名60多歲男子開小貨車載女性友人行經該路段時，不明原因突然昏迷失去意識，貨車左右搖晃持續往前行駛超過1公里，先後撞擊兩側護欄後才終於停住，女乘客嚇得驚聲尖叫，警方獲報到場立即為男子實施CPR，終於恢復心跳送醫，目前已恢復意識在加護病房觀察中。

當天正逢端午節返鄉車潮，西濱彰化伸港路段也是用路尖峰時刻，撞擊畫面全被民眾拍下上傳到網路，從畫面中可以看到，小貨車原本行駛在內側車道，突然失控放慢速度。

▲小貨車駕駛昏迷「盲開」至少1公里，陸續撞擊內側與外側護欄。 （圖／記者唐詠絮翻攝）

小貨車先跨越到外側車道，數度撞擊內側與外側護欄後，再往右偏移在撞擊南下163.2公里外側護欄後終於停住，用路人見狀紛紛閃避，坐在車內的女性友人則嚇得驚慌失措，一路尖叫，試圖將人搖醒，後方的駕駛則嚇得連喊2聲「有夠誇張」，情況相當危急。

有熱心的用路人下車為倒在路肩的男子遮陽，也有男子為他實施CPR，和美警分局據報派員趕往現場接手急救，不慎將手機摔壞，不過幸好最終男子恢復呼吸心跳，立即送醫治療，恢復意識，但仍在加護病房觀察中。

▲小貨車駕駛昏迷「盲開」至少1公里，陸續撞擊內側與外側護欄。 （圖／翻攝自臉書快樂運轉手）

▲小貨車駕駛昏迷「盲開」至少1公里，熱心用路人為他CPR急救。