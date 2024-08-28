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父暴斃弟弟餓死！弱智女家中「伴屍多日」　獲救不知家人已逝

▲▼張蘭香接受治療後，如今已康復出院，並被安頓在一家慈善機構。（圖／翻攝自Facebook）

▲張蘭香接受治療後，如今已康復出院，並被安頓在一家慈善機構。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名患有智能障礙的女子，在父親暴斃、弟弟餓死數日後，一直傻傻地待在家人的屍體旁邊，所幸這名女子如今已經獲救，並在康復出院後被安頓在一家慈善機構。

綜合當地媒體報導，這起悲劇發生於8月23日。當天中午12時，鄰居發現76歲老翁張福明一家情況有異，便聯絡義工一同破門而入，隨後發現張福明與其37歲兒子張偉財分別倒臥在了家中廁所和客廳。

張福明和兒子被發現時，早已失去了生命跡象，而張福明患有智能障礙的44歲女兒張蘭香，則在家中伴屍多日。據悉，張福明生前與一對患有智能障礙的兒女相依為命，目前義工與鄰居都不清楚為何張福明與兒子會突然陳屍家中。

張蘭香隨後被送至附近醫院接受治療，目前已康復出院。儘管張蘭香的身體狀況已有所改善，但她暫時還無法清晰表達，只能在被問及父親和弟弟的情況時，模糊地回答「在廁所」、「睡覺」等簡單字眼，並重複提到弟弟腳痛，顯示她對家人突然離世充滿了困惑與悲傷。

目前，張蘭香已被親戚接走，並安頓在當地一所慈善機構。警方確認此案無刑事成分，已將其列為猝死案處理。

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