東港民防中隊舉辦基本訓練　準備迎接屏東三大迎王祭典

▲東港民防中隊28日在東港分局5樓禮堂舉辦民防人員基本訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應2024屏東三大迎王平安祭典活動，東港民防中隊於今(28)日在東港分局5樓禮堂舉辦113年度民防人員基本訓練，副中隊長林頌智率中隊幹部及各分隊隊員計150人到場參訓，並於會中頒發績優團體獎狀及紀念品，而民防大隊長蔡双喜率大隊部蒞臨指導並頒發慰問金。



東港民防中隊為落實民防人員訓練，增進民防專業知識，精進民防工作技能，提升民防團隊運作功能，特別由警察局承辦人介紹民防人員權利、義務，警備隊長黃俊傑講解全民國防與民防法令，另也邀請東港消防分隊針對緊急、初級救護與自救等實作訓練(含心肺復甦術及止血帶操作)，俾使民防人員熟悉相關法令及協勤要領。



東港警分局長高志正特別感謝民防人員認真服勤，無私付出；三年一科屏東迎王祭典活動，第一場小琉球迎王祭將於9月3日至9日共7日登場，第二場東港東隆宮迎王祭於9月28日至10月5日共8日，另第三場南州迎王祭於11月13日至11月18日共6日舉辦，屆時將有來自全國大批信徒、遊客湧進轄區內參與宗教盛事及旅遊，更需要民防同仁協助幫忙，希望大家抱持著辦喜事、服務心及同理心來服務群眾，共襄盛舉迎王活動，期使甲辰正科迎王祭典順利圓滿。