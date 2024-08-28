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你隱藏的神秘才能是什麼？超神準心理測驗來揭曉

▲▼個性,才能,心理測驗。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲每天為了工作汲汲營營，想知道自己到底還有哪些隱藏天賦嗎？玩個心理測驗就知道。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

每個人天生都有一些隱藏的才能，但有時候自己可能根本沒察覺，儘管有些人在持續努力中偶然會發現「原來我對這個很擅長啊」，不過也有很多人可能一直都不知道自己的天賦在哪裡，不妨今天透過外國網站《an.an》的趣味心理測驗，試著找出自己的隱藏才華吧！

Q：下方的插畫看起來像什麼？請從以下選項中選一個最接近的答案。

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▲▼個性,才能,心理測驗。（圖／翻攝自外國網站）

A：花
B：女性
C：藤壺
D：爆米花

這個看起來可以是任何東西的抽象插畫，象徵著你如何向社會展現自我，而你看到的形象，可能暗示了你自己都還沒發現的一個面向，因此，透過你選的選項就能解開「你隱藏的意外才能」。

－－－選好往下滑看結果－－－

－－－選好往下滑看結果－－－

－－－選好往下滑看結果－－－

A：「花」／你擅長帶給大家快樂

你是那種很會逗樂別人、讓大家開心的類型，所以你喜歡熱絡的人際互動，當被要求按照固定模式做事時，你可能很快就會厭倦，不過如果能在團體中活躍，你就會如魚得水。雖然偶爾可能被說是搞笑男／女，但你的熱情和服務精神總是能打動身邊的人。

B：「女性」／你擁有強大的同理心 

你非常會傾聽別人的心聲，是個很有共感能力的人。雖然你不太喜歡表面化的應酬，但你能夠細心聽取對方的話並讓他們感到被理解。因此，你就像是大家身邊的「諮商師」，總是能抓住問題的核心，成為周圍人的安慰者，這也讓你在幫助別人時找到自我價值。

C：「藤壺」／你非常擅長發揮創意 

你是很會創造東西的人，特別是在把夢想變成現實這件事上很拿手。所以，你更喜歡能夠明確傳達自己想法的工作，這比那些看不見意義的工作讓你更有興趣。簡單來說，你就是能將理想落實的高手！只要專注於某個領域，你就會有一群支持者圍繞，只要建立起清晰的計劃，那你就更能如虎添翼了。

D：「爆米花」／你很擅長點燃他人的熱情

你就是那種能激勵別人、帶來熱情的人，特別適合當大家的啦啦隊隊長。相較於悶聲不吭的場面，你更喜歡能發揮自我意見、激發大家的工作環境，這樣的你天生自帶能量和領袖魅力，總能在團隊裡引領大家前進；不過，有時候還是需要適時冷靜一下，懂得踩煞車。

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