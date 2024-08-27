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快測！找出你如何走向人生巔峰　神準心測解碼隱藏的成功秘訣　

▲▼心理測驗,個性,成功,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想知道自己如何能登頂獲得成功嗎？不妨先測個有趣的心理測驗、了解看看自己的內心世界吧！（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

每個人都有自己人生的關鍵時刻，在那個關頭，你一定想知道該採取什麼行動才能更快速邁向成功吧？不妨試試外國網站《an.an》的趣味心理測驗，透過選出圖片裡覺得看到最相似的東西，其實這能反映出你擅長的解決問題的方法，快一起來測驗、揭開有關於你的「成功祕訣」。

Q：請看這張圖片，你覺得它最像什麼？請選一個最接近的答案。

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▲▼心理測驗,個性,成功,生活。（圖／翻攝自外國網站）

A：冰淇淋 
B：降落傘 
C：寶石 
D：扇子

－－－選好了嗎？往下滑馬上看結果－－－

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A：「冰淇淋」——直面問題，勇敢迎戰

你是一個很直率的人，做事不拐彎抹角，總是選擇正面迎戰；即使在人際關係中，你也敢直接指出一些別人不好意思提的問題。你的成功秘訣就是直面挑戰，因為你總是忠於自己的感受，敢於行動，所以離夢想實現的距離通常不會太遠。不過要注意的是，如果你太過專注於打敗對手，可能會忽略人生中更大的目標。

B：「降落傘」——情報至上，穩紮穩打

你是一個很謹慎的人，重視計劃，不會隨便行動。你可能認為，行動和計算是緊密相連的。你的成功秘訣在於掌握有利的情報，並運用周密的策略。通過搜集對自己有利的訊息，穩穩推進，成功自然會慢慢靠近你。你還很會推銷自己，讓事情進展得更順利。不過，要小心一旦你的策略被看穿，可能就前功盡棄了，所以準備工作一定要充分。

C：「寶石」——善用人脈，靠人品取勝

你性格開朗、待人溫和，也很擅長交朋友，所以你身邊的朋友應該不少。你的成功秘訣就在於善用人脈，靠人品取勝。你總是能吸引到很多朋友的支持，透過夥伴的幫助，一步步接近夢想。即使你自己做不到的事情，也能在朋友的幫助下輕鬆解決。不過，你可能會因為要維持這麼多關係而覺得有點累。

D：「扇子」——心理戰取勝，巧妙布局

你很會讀懂別人的心思，總能察覺到別人的需求。當有人煩惱時，你總是能及時給予建議，成為別人的依靠。你的成功秘訣就是利用心理戰來取得勝利，即使你自己不出手，也能巧妙地讓周圍的人幫你達成目標。不過，要小心別過度隱藏自己的真心，不然可能會讓人覺得跟你有距離感。

人生中的重要時刻總是來得讓人措手不及，沒人知道什麼時候會來臨。因此，在關鍵時刻能做出正確選擇的人更有機會掌控命運；認清自己的個性和強項，就是在關鍵時刻做出正確決定的第一步！

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