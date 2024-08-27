挑一款扇子測出你的真命天子／女！日本超準心測找出理想情人特質

▲想知道你適合的結婚對象是什麼樣子的嗎？快玩看看外國網站的心理測驗就知道囉。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

天氣熱時，很多人都會用扇子搧風涼一下，不過不少人就是在出門時隨意地選一把，但你知道嗎？其實你喜歡的扇子樣式會悄悄透露出你未來伴侶的特質！外國網站《an.an》趣味心理測驗，透過挑選一把扇子最符合你心意的扇子，來看看你將來可能的結婚對象會是什麼樣的人吧！

Q：以下這幾款扇子，你最喜歡哪一種？

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A：牽牛花圖案的扇子

B：「祭」字圖案的扇子

C：煙火圖案的扇子

D：金魚圖案的扇子

由於扇子象徵的是那個能幫你「降溫」的人，而這個降溫的角色也代表著能夠讓你保持理性，並帶給你穩定婚姻生活的那個人，所以從你選擇的扇子，就可以推測出你未來的結婚對象會是什麼樣的人。

－－－選好了嗎？往下滑揭曉結果－－－

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A：「牽牛花圖案的扇子」——靠得住的伴侶

你的個性很親切，所以感情機會不少，但當涉及婚姻，你會變得非常謹慎，反而不曉得該用什麼標準選人。選這把扇子的你，另一半可能是一個在外打拼事業、讓你能放心依靠的人；而你則擅長在家等待支持他，只要發揮彼此的特長，你們自然就能過上安定的婚姻生活。

B：「祭字圖案的扇子」——包容力強的伴侶

你對婚姻的要求可能不高，但「結婚一定要和喜歡的人」這個信念卻很堅定。未來另一半可能是那種會肯定你的能力，並且支持你發展自我及事業的伴侶；這樣的伴侶通常包容力強，還會幫忙分擔家務，讓婚姻生活更加順利。

C：「煙火圖案的扇子」——帶來歡樂的伴侶

你充滿好奇心，對不同異性都感興趣，但你並不是隨便對待感情的人，反而擅長發現別人的優點。這樣的你，未來伴侶可能是一個善於溝通、每天都能帶給你「小確幸」的人。你可能分享慾爆棚，喜歡和對方聊天聊不停，一個健談、願意和你分享一切的伴侶，會讓你感到安心。

D：「金魚圖案的扇子」——誠實穩重的伴侶

對你來說，結婚更像是戀愛的延續，你不在乎條件或外貌，而是更注重相處後的感覺，只有在充分了解對方後，才會萌生結婚的念頭。你的未來伴侶，可能是一個經濟穩定、誠實可靠的人。和這樣的人在一起，你能全心信任，安心地一起經營家庭；只要你願意坦誠表達感受，幸福的婚姻生活就在不遠處。