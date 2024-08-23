屏縣議員張振亮「預備行賄」遭判8個月　內政部：依法解職不遞補

▲屏東縣議員張振亮。（圖／屏東縣議會提供）



記者陳家祥／台北報導

屏東縣議員張振亮因「預備賄選」遭判刑8個月定讞，內政部23日表示，將於取得最高法院的判決書後，儘速依法辦理解職，其解職自判決日起生效。另外，因預備行賄罪不屬於《公職人員選舉罷免法》第74條第2項規定得由次一順位落選人遞補的事由，因此，其所遺缺額將不辦理遞補。

民進黨籍的張振亮曾任屏東縣九如鄉長，2022年參選屏東縣議員成「落選頭」，但由於同選區議員吳亮慶因賄選被判當選無效定讞，他在2023年11月遞補上議員。豈料，張振亮竟也被查出拿30萬元請前高樹鄉民代江志鵬幫忙賄選，二審時坦承有該行為，遭高雄高分院院判「預備犯公職人員選舉罷免法中行求賄賂罪」，判刑8個月定讞。

內政部表示，《公職人員選舉罷免法》第117條規定，當選人於登記參選該公職身分的選舉犯賄選等罪，經法院判處有期徒刑以上之刑而未受緩刑之宣告者，自判決之日起，當然停止其職權。地方制度法第79條第1項第4款及第7款規定，縣（市）議員經受有期徒刑以上刑的判決確定，或褫奪公權尚未復權者，應由內政部解除其職權。

內政部說明，張振亮議員因共同預備犯行求賄賂罪，於今年5月7日經台灣高等法院高雄分院判處有期徒刑8月，褫奪公權3年，該部已依法將其停職。今報載最高法院已駁回上訴，判決有罪確定，將依地方制度法第79條規定，解除其議員職權，解除職權自判決確定之日起生效。