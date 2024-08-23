　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

屏縣議員張振亮「預備行賄」遭判8個月　內政部：依法解職不遞補

▲張振亮宣誓就職縣議員 。（圖／屏東縣議會提供，下同）

▲屏東縣議員張振亮。（圖／屏東縣議會提供）

記者陳家祥／台北報導

屏東縣議員張振亮因「預備賄選」遭判刑8個月定讞，內政部23日表示，將於取得最高法院的判決書後，儘速依法辦理解職，其解職自判決日起生效。另外，因預備行賄罪不屬於《公職人員選舉罷免法》第74條第2項規定得由次一順位落選人遞補的事由，因此，其所遺缺額將不辦理遞補。

民進黨籍的張振亮曾任屏東縣九如鄉長，2022年參選屏東縣議員成「落選頭」，但由於同選區議員吳亮慶因賄選被判當選無效定讞，他在2023年11月遞補上議員。豈料，張振亮竟也被查出拿30萬元請前高樹鄉民代江志鵬幫忙賄選，二審時坦承有該行為，遭高雄高分院院判「預備犯公職人員選舉罷免法中行求賄賂罪」，判刑8個月定讞。

內政部表示，《公職人員選舉罷免法》第117條規定，當選人於登記參選該公職身分的選舉犯賄選等罪，經法院判處有期徒刑以上之刑而未受緩刑之宣告者，自判決之日起，當然停止其職權。地方制度法第79條第1項第4款及第7款規定，縣（市）議員經受有期徒刑以上刑的判決確定，或褫奪公權尚未復權者，應由內政部解除其職權。

內政部說明，張振亮議員因共同預備犯行求賄賂罪，於今年5月7日經台灣高等法院高雄分院判處有期徒刑8月，褫奪公權3年，該部已依法將其停職。今報載最高法院已駁回上訴，判決有罪確定，將依地方制度法第79條規定，解除其議員職權，解除職權自判決確定之日起生效。

ET快訊
快訊／長榮班機遭雷擊　現場畫面曝光！
李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊
林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」
快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI
快訊／中信金搶親新光金聘金曝！每股14.55元　目標一次買5
LIVE／中信金搶親！　總經理高麗雪19：30現身說明投資新
巴黎長榮桂冠酒店五星旗風波　長榮集團：認同九二共識、反對台獨
博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢
四海遊龍也要漲了！價格調幅曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

屏縣議員張振亮「預備行賄」遭判8個月　內政部：依法解職不遞補

金融整併風　財長：目前無「公公併」規劃

中華電發聲明！　回擊楊植斗：蹭聲量不可取

施明德語錄新書發表會　藍綠大咖齊聚憶「台灣曼德拉」往事

賴清德為巴黎帕運代表團授旗　金牌獎助金提高到600萬可月領3萬

民眾黨政治獻金假帳風暴燒不完　許甫哽咽：我們信用破產了

假帳風暴延燒　柯文哲道歉：不能因我的錯誤讓第三勢力火苗熄滅

首度主持八二三砲戰紀念典禮　賴清德親曝：我的叔叔也參與戰役

全教總理事長絕食三天　洪孟楷聲援：政府要聽見基層聲音

范雲獲邀民主黨全代會論壇講者　成座談會「亞洲唯一代表」

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

屏縣議員張振亮「預備行賄」遭判8個月　內政部：依法解職不遞補

金融整併風　財長：目前無「公公併」規劃

中華電發聲明！　回擊楊植斗：蹭聲量不可取

施明德語錄新書發表會　藍綠大咖齊聚憶「台灣曼德拉」往事

賴清德為巴黎帕運代表團授旗　金牌獎助金提高到600萬可月領3萬

民眾黨政治獻金假帳風暴燒不完　許甫哽咽：我們信用破產了

假帳風暴延燒　柯文哲道歉：不能因我的錯誤讓第三勢力火苗熄滅

首度主持八二三砲戰紀念典禮　賴清德親曝：我的叔叔也參與戰役

全教總理事長絕食三天　洪孟楷聲援：政府要聽見基層聲音

范雲獲邀民主黨全代會論壇講者　成座談會「亞洲唯一代表」

中信金搶新光金！總座曝聘金「1314億元」　一開始就要公開收購

長榮班機遭雷擊畫面曝！天空「白光一閃」尾翼被擊中

陳芳語邁向3字頭新專輯誕生　「做自己的寶貝，才是最價格不菲」

總統賴清德為帕運英雄們授旗送行！宣布奪金獎金加碼

直擊／李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊

豪宅遭1億元拍賣！　凱文史貝西變「無賴」拒搬出還不付租金

慧洋今年EPS上看9元　兩艘新船可提早到明年Q4入列

前進南撒哈拉　貿協訪團非洲創逾千萬美元商機

世芯-KY第二季獲利15.87億元寫新高　9月12日除息

宋枝恩、朴偉絕美婚紗照曝光！　深情告白「人生中最確信的就是你」

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

政治熱門新聞

快訊／領隊肉身護團員遭虎頭蜂圍攻送醫不治　鍾佳濱回應了

假帳風暴延燒　柯文哲道歉：不能因我的錯誤讓第三勢力火苗熄滅

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

陳佩琪遭爆金主陪看上億豪宅！全聯回應了

財政部粉專「刪掉中華民國」被轟　官方回應了

最後一次送禮　王世堅：會帶便當去看柯文哲

娶台灣妻申請移居　香港公務員被拒

「失敗的政治人物！」　郝龍斌轟柯文哲：是民眾黨的負債

民眾黨政治獻金假帳風暴燒不完　許甫哽咽：我們信用破產了

我國口腔癌「世界第一」　陳時中承諾：年底提出檳榔專法

賴清德設定目標！　8年內國人平均餘命增加至82歲

卓榮泰：2030年前投入9000億！　加速推動綠能、儲能、節能

健保財務怎麼撐？短期公務預算挹注336億　明年起多投入134億

更多熱門

相關新聞

2023年國人平均壽命80.23歲！　男性76.94歲、女性83.74歲

2023年國人平均壽命80.23歲！　男性76.94歲、女性83.74歲

內政部今（23）日公布2023年國人的平均壽命為80.23歲，其中男性76.94歲、女性83.74歲，若與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.0歲及9.0歲。

內政部：政院編5000萬支持下水道清淤　配合都市治水建設計畫防洪

內政部：政院編5000萬支持下水道清淤　配合都市治水建設計畫防洪

金門縣議長洪允典遭提罷免　內政部：最晚9月16日議員投票

金門縣議長洪允典遭提罷免　內政部：最晚9月16日議員投票

南投縣未提交國土功能分區圖　內政部次長南下溝通

南投縣未提交國土功能分區圖　內政部次長南下溝通

結合民間宗教信仰力量！　內政部攜手寺廟、教堂反詐騙

結合民間宗教信仰力量！　內政部攜手寺廟、教堂反詐騙

關鍵字：

內政部

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

NIKE無預警7折快閃促銷！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

19歲兒幫親媽拍AV　合體爆拍片內幕

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

快訊／5縣市大雨特報！下到入夜

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面