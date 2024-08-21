南投縣鼓勵銀髮族開創斜槓人生　8／29邀甜點達人分享創業經驗

▲南投縣政府為銀髮族開辦的斜槓人生講座開放報名。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣55歲以上銀髮人口，據統計至今年6月底達17萬9333人，占全縣人口數的37.8%；南投縣銀髮人才服務據點為輔導銀髮者及對創業有興趣者培養第二專長，並創造可行的商業模式，將辦理「斜槓人生講座」，邀請「過的好好伴手禮專賣店」創辦人江翰澤分享自身創業經驗，活動自即日起開放報名。

縣政府社會及勞動處指出，為鼓勵逐年攀升的中高齡人口繼續投入勞動市場，於110年成立「南投縣銀髮人才服務據點」，並致力於開發銀髮友善之職缺、辦理聯合徵才活動、職場參訪及多元化活動講座；本次講座講師江翰澤將規劃由淺入深的方式，讓參加者了解創業的方法與經營模式，希冀透過實務工作者的經驗分享，激發銀髮者再度投入職場或創業的動力。

「斜槓人生講座」將於8月29日（星期四）上午在南投縣立婦幼館201教室（南投縣南投市南崗二路85號）辦理，只要年滿55歲的銀髮族或對創業有興趣者都可參加，報名專線:049-2245580，名額有限，額滿為止，活動相關資訊請上FB粉絲團「南投縣政府銀髮人才服務據點」查詢。

社勞處指出，未來還有青銀合作、尋找工作幸福感、技藝傳承講座等多場活動，也歡迎全縣55歲以上長者親臨銀髮人才服務據點（南投縣南投市復興路98-3號，台灣銀行南投分行對面）或撥打連絡電話049-2245580洽詢。