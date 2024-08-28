致死率達30%！美驚現罕見蚊媒病「東部馬腦炎」　無疫苗預防沒藥醫

▲美國驚現由蚊子引起的疾病「東部馬腦炎」。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國新罕布什爾州27日證實，當地有一名成年人在感染了罕見蚊媒傳染疾病「東部馬腦炎」（EEE）後死亡。這是當地自2014年來首次出現相關病例。

據法新社報導，新罕布什爾州衛生與公共服務部（DHHS）指出，這名不幸病逝的患者來自於漢普斯特德（Hampstead）。日前，他因嚴重的中樞神經系統疾病住院，最終過世。

資料顯示，EEE是由東部馬腦炎病毒（EEEV）所引起的腦炎，病毒會經由蚊子感染人類，而染上EEE的病患會出現發燒、頭痛、嘔吐、癲癇等症狀，嚴重者還可能引發腦炎和腦膜炎。

▲感染東部馬腦炎者會出現發燒、頭痛、嘔吐等症狀。（示意圖／VCG）

EEE的致死率約達30%，但存活下來的患者多數會有持續性的生理或心理影響，而15歲以下和50歲以上人口是染病高風險族群。

本月早些時候，麻州也通報了當地有一名80多歲的男子染病，為當地今年首宗EEE人類病例。麻州官員呼籲民眾遵守自願性的戶外宵禁令、關閉公園，並加入空中和地面藥劑噴灑作業來控制蚊蟲數量。

目前，醫界還沒有可用的疫苗或治療方法來對抗EEE，不過衛生官員建議，民眾可使用驅蚊劑、穿著防護服，並清除房屋周圍的積水，以減少蚊子滋生的風險。