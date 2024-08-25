喉卡魚刺、洗劑噴眼不必轉院　偏鄉醫療資源整合計畫成果發表

▲衛福部中央健康保險署「提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫（R3）」舉辦期中成果分享會。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升在地醫療整合照護，衛福部「提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫(R3)」於今年啟動；主責醫院竹山秀傳醫院由秀傳醫療體系的彰化秀傳醫院擔任「主責後線支援醫院」，並邀請竹山、鹿谷、集集、水里、信義等鄉鎮超過35家醫療院所或診所，建構區域聯防轉診系統，至今已讓超過51例急重症民眾能在地就診，即時接受治療。

衛福部中央健康保險署中區業務組於今日在竹山消防訓練中心舉辦期中成果分享會，讓竹山秀傳醫院等7個醫療團隊和其他醫院相互交流、分享執行成果。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，偏鄉醫療院所專科人力的不足，常導致無法提供地方民眾多樣性疾病照護，即使只是日常生活中遭遇的小意外，都需要轉診至外縣市就醫；竹山秀傳醫院位於竹山醫療次區域，自113年5月起承接計畫以來，建構健促服務模組、專科遠距會診模組、偏鄉專科支援模組及區域聯防模組等4大服務模式，並盤點在地區域協防醫療院所，解決民眾最常在夜間、和假日遭遇到的急症和重症問題。

莊碧焜說明，統計截至7月底，在該院處理的耳鼻喉科急症有16例，其中就有7例是夾出魚刺或因魚刺求診的個案，另有4例是鼻出血，眼科急症13例中有5例是因農藥、清潔劑、丙烯顏料、鹽酸、泥土噴濺到眼睛，重症部分有18例急性心肌梗塞、3例急性顱內出血、重大外傷則有1例；由於合作醫療院所團隊的醫師已有完整的聯合排班，目前耳鼻喉科、眼科已有4名醫師加入，其他也有不同專科門急診，假日及夜間皆24小時醫療不中斷，讓上述患者都能獲得即時治療，否則只能轉往至少30分鐘以上車程的其他大型醫院救治。

莊碧焜也說，「提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫」也對於糖尿病、慢性腎臟病、氣喘疾病服務管理等慢性病管理，進行社區衛教講座、舉辦銀髮族健身俱樂部、健康促進等活動，藉由醫師參與社區衛教活動場次，更能了解預防保健的重要，新收案人數265人；而在提供集集、鹿谷、信義、中寮等衛生所、和鹿谷農民診所醫事人力支援的部分，每月也至少有31診次，信義衛生所還有耳鼻喉科、眼科、皮膚科的遠距視訊會診，由兩地醫師專業診斷，照顧更多民眾。

健保署中區業務組長丁增輝致詞表示，中部地區執行計畫的團隊涵蓋中彰投的偏遠地區，各團隊的計畫執行都非常積極，也有不少個案獲得治療；透過今年啟動的區域聯防機制，並挹注經費強化在地緊急醫療處理能力，相信更能達成偏鄉24小時醫療服務、開啟區域內慢性照護的完整性等目標，也更符合偏鄉民眾在地醫療需求的期待。