投資人靜待輝達財報與美經濟數據出爐　美股收高

美國奧克拉荷馬州土爾沙（Tulsa，Oklahoma）近期發生家庭失火，調查後竟是主人外出時，家中一隻白狗將一顆行動電源叼到客廳鋪的軟墊上，不停地啃咬玩弄，直到咬破行充爆出火花，嚇得狗狗後退。行動電源高溫爆炸，火勢從軟墊上迅速蔓延全屋。