投資人靜待輝達財報與美經濟數據出爐　美股收高

▲美股收漲。（資料照／達志影像／美聯社）
文／中央社
美股4大指數今天收高，其中費半指數大漲逾1%，投資人正在等待輝達（NVIDIA）財報以及本週稍晚重要經濟數據出爐。
道瓊工業指數終場微漲9.98點，或0.02%，收在41250.50點。
標準普爾500指數小漲8.96點，或0.16%，收在5625.80點。
以科技股為主的那斯達克指數上揚29.05點，或0.16%，收在17754.82點。
費城半導體指數挺升56.29點，或1.10%，收在5153.63點。
▲美股收漲。（資料照／達志影像／美聯社）
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美股4大指數今天收高，其中費半指數大漲逾1%，投資人正在等待輝達（NVIDIA）財報以及本週稍晚重要經濟數據出爐。
道瓊工業指數終場微漲9.98點，或0.02%，收在41250.50點。
標準普爾500指數小漲8.96點，或0.16%，收在5625.80點。
以科技股為主的那斯達克指數上揚29.05點，或0.16%，收在17754.82點。
費城半導體指數挺升56.29點，或1.10%，收在5153.63點。
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