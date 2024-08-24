新北教甄缺135人！國中大增83班　教育局：教師超鐘點等3措施因應

▲今年國中逢龍年入學，新北市大增83班，教學現場師資需求大增。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

全國中小學下周五（8/30）開學，今年國中受龍年入學效應影響，全台國一新生比去年大增逾3萬人，其中又以新北市增加6248人最多，國中大舉增班83班，帶動國中代理教師需求，開學倒數，仍有許多學校師資尚未到位。新北教育局表示，將協調校內教師超鐘點、聘任退休教師兼課及跨校兼課等方式因應。

113年各縣市國中小學教甄大開缺，台北市、新北市因生活開銷大，許多代理教師考取正式教職後便返鄉任教，導致雙北地區正式教師甄選未報到缺額增加，受國中增班影響，更加大師資缺口。以新北市為例，今年國小招考751人，報到後仍有93名缺額；國中招考231人，尚有42個缺額，整體代理教師缺額仍在統計中。

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新北教育局表示，目前國中各校代理教師持續招考中，後續倘有不足，則授權各校依需求透過校內教師超鐘點、聘任退休教師兼課，以及跨校兼課等方式因應。

至於國小部分，新北教育局指出，目前全市9成國小均已完成代理教師招聘作業，師資皆已到位，其餘未招聘完成學校僅餘1至2名缺額陸續招考中，將持續協助各校進用正式及代理教師等各類師資，確保學生權益。

新北教育局說，從113學年度起，參加正式教師甄選備取未分發者，若113學年度在新北市擔任代理教師，明年參加114學年度正式教師甄選初試將可加分10%，若加分後達錄取門檻，將以增額錄取方式進入複試，盼藉此吸引更多代理教師到新北任教。

