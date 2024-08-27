　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江蕙復出登大巨蛋唱國慶晚會　開放民眾索票！北市：9月下旬公布

▲▼台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋確定可辦演唱會，預計10月5日國慶晚會成首場非體育賽事活動，在台北市長蔣萬安多次喊話且親自拜訪邀約下，寬宏藝術27日證實，天后「二姐」江蕙確定參加國慶晚會並開唱。台北市觀傳局說明，國慶晚會將開放一般民眾索票，但細節9月下旬召開記者會公布。

寬宏藝術27日發布聲明，「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典！」謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量，相關演出將委由寬宏藝術籌劃執行。

針對江蕙復出參加10月5日國慶晚會一事，台北市政府發言人殷瑋回應，台北市政府今年承接國慶慶籌委員會的任務來籌辦、協助國慶晚會的舉行，今年10月5日也很榮幸能邀請到「二姐」江蕙復出開唱，這也會是大巨蛋第一場非體育賽事形式的相關活動，也會是江蕙復出第一唱，為了整個國家慶典來復出開唱，台北市政府要表達誠摯的感謝。

至於國慶晚會細節，台北市觀傳局說明，將會開放一般民眾索票，人數目前尚在規劃中，預計9月下旬辦理記者會公布細節。

▲江蕙低調捐款5位數。（圖／ETtoday資料照）

▲江蕙。（圖／ETtoday資料照）

江蕙於2015年封麥後，不斷有歌迷敲碗盼能再見天后演出，但在大巨蛋確定能辦演唱會之際，蔣萬安多次喊話希望邀請到江蕙復出，而陳其邁隨即也表達，有透過管道爭取江蕙到高雄演唱，期待對方重拾麥克風。

面對台北、高雄2位市長都在搶「二姐」，據了解，蔣萬安日前已與江蕙親自見面表達誠意。而蔣萬安25日也說明，自己最早希望二姐能復出、登上大巨蛋演唱時，其實想法非常單純，是因國人期盼大巨蛋32年，終於在去年克服一切困難完工，並舉辦棒球賽事，而今年北市府也用盡全力排除重重限制，終於能舉辦包含演唱會在內的非運動賽事。

蔣萬安提及，當大巨蛋能舉辦歷史上第一次非體育賽事的活動時，當然希望江蕙能在此歷史一刻復出、登台獻唱，「我想也只有江蕙能夠匹配這樣的歷史時刻，我們會持續努力爭取二姐復出。」

ET快訊
38歲兒昏迷　媽媽悲痛同意器捐...同事不捨：他很認真
佳嬿叫我過去...坤達遊戲打一半突下線　歐漢聲氣瘋
「藏鏡人」告知監聽！鄭文燦怨大嘴巴急還500萬
快訊／艾士特註銷！　中信兄弟註冊象魔力
江蕙復出登大巨蛋唱國慶晚會　開放民眾索票
陸男娶超正斐濟老婆！「站旁一對比」引全場轟動
獨／沒節目上　熊霓解約了
快訊／民眾黨台玻大樓疑違反室內裝修辦法　北市：比對後與現況不
快訊／保瑞、泰福-KY重訊發布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌批鄭文燦家隨便有上千萬　綠酸雙標：對柯4300萬房「蔥蔥帶過」

柯文哲4300萬買商辦　賴清德用「選舉補助款」幫角力隊孩子買新鞋

江蕙復出登大巨蛋唱國慶　韓國瑜：將與北市府開記者會宣布細節

入府輔佐賴清德100天！　潘孟安曝感想：施政藍圖落實已非口號

江蕙復出登大巨蛋唱國慶晚會　開放民眾索票！北市：9月下旬公布

爭取體育部設在高雄！陳其邁「百分百贊成」：最貼近選手

柯文哲補助款買商辦惹議　民眾黨北市黨團居住正義講座改期

11縣市無宣傳廣告！憂世壯運變「北市府運動會」　柳采葳籲重新檢討

台灣護照免簽新增甘比亞等5國　最新總數達167國

快訊／民眾黨台玻大樓疑違反室內裝修辦法　北市：比對後與現況不符

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

烏克蘭全境空襲警報！　俄派11架戰機、無人機轟炸

黃國昌批鄭文燦家隨便有上千萬　綠酸雙標：對柯4300萬房「蔥蔥帶過」

柯文哲4300萬買商辦　賴清德用「選舉補助款」幫角力隊孩子買新鞋

江蕙復出登大巨蛋唱國慶　韓國瑜：將與北市府開記者會宣布細節

入府輔佐賴清德100天！　潘孟安曝感想：施政藍圖落實已非口號

江蕙復出登大巨蛋唱國慶晚會　開放民眾索票！北市：9月下旬公布

爭取體育部設在高雄！陳其邁「百分百贊成」：最貼近選手

柯文哲補助款買商辦惹議　民眾黨北市黨團居住正義講座改期

11縣市無宣傳廣告！憂世壯運變「北市府運動會」　柳采葳籲重新檢討

台灣護照免簽新增甘比亞等5國　最新總數達167國

快訊／民眾黨台玻大樓疑違反室內裝修辦法　北市：比對後與現況不符

快訊／樂天桃猿新人選秀有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

乘客罵女公車司機「靠北、消渣某」　法官判無罪理由曝

瘋狂捐精！Telegram創辦人身家155億美元　自爆擁100多個孩子

房租含車位「一次漲5000元」他傻了！網一看租金：真的不如買房

詐騙手法重演！詐團假冒金管會、證交所名義騙民眾匯款　法務部已收到通報

按下貪睡鍵「再睡5分鐘」　醫：恐危害大腦、身體健康

怪物狀元夏季聯賽首秀13分鐘拿6分　雷蒙恩給自己打70分

海龍CO2外洩重創！大愛母悲痛同意38歲兒器捐　同事萬分不捨

快訊／台南華宗橋驚傳有人落水　警消出動無人機全力搜救

柯文哲「政治獻金+4弊案」齊發　北檢約談北市兩位前局長作證

印女馬國觀光遇天坑吞人　墮8公尺深坑生死未卜

政治熱門新聞

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

柯文哲認7380萬進口袋　藍：應向支持者說明流向

快訊／藍委鄭天財辦公室遭檢調突襲搜索　韓國瑜證實了

快訊／鄭文燦涉貪檢求刑12年　民進黨回應了

涉報破百萬假帳　蔡壁如回應了

快訊／江蕙復出開唱　北市誠摯感謝

民眾黨宮鬥加劇！　柯文哲陷團滅危機

許光漢「成功嶺吃不飽」爆國軍女兵偷看　替管中心回應了

揭蔡英文、韓國瑜往事對比柯文哲千萬買房　郭正亮嘆：難以想像

獨／虐童幼兒園「假說明會」交差　議員怒要市府「別護航」家長才知情

黨產會追繳中廣77億吞敗　趙少康吐心聲

多圖／賴清德老家開放參觀　一、二樓內裝全曝光

台玻疑未准許可卻動工　柯：沒開工

TVBS民調／若大選重來　賴支持度暴漲到49%、柯流失百萬小草

更多熱門

相關新聞

憂世壯運變北市府運動會　柳采葳籲重新檢討

憂世壯運變北市府運動會　柳采葳籲重新檢討

世壯運將於2025年5月於雙北舉辦，目前國內報名人數近7成來自北北基桃，其中有3成來自台北市，而國外報名人數僅預期的2成。國民黨台北市議員柳采葳27日表示，北市編列高達新台幣3200萬元宣傳世壯運，但苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣市等11個縣市，卻未投放任何宣傳廣告，擔心世壯運變成「市府運動會」，呼籲市府重新檢討宣傳計畫，針對報名人數低的地區加強宣傳力道。

快訊／江蕙復出開唱　北市誠摯感謝

快訊／江蕙復出開唱　北市誠摯感謝

快訊／江蕙確定復出！「10月國慶晚會獻唱」

快訊／江蕙確定復出！「10月國慶晚會獻唱」

台玻疑未准許可卻動工　柯：沒開工

台玻疑未准許可卻動工　柯：沒開工

台玻大樓被爆沒裝修許可　北市回應了

台玻大樓被爆沒裝修許可　北市回應了

關鍵字：

北市台北市台北市政府江蕙蔣萬安觀傳局國慶晚會大巨蛋台北大巨蛋

讀者迴響

熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

國產車自製率新制這2款新車也中槍

快訊／江蕙確定復出！「10月國慶晚會獻唱」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

正妹大胃王木下佑香「消失半年」認罹病

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

快訊／鄭文燦涉貪遭起訴！主臥搜出678萬現鈔　檢求刑12年

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面