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廣西進行九價HPV疫苗「男性臨床試驗」　專家：很有必要

▲注射,打針。（示意圖／CFP）

▲廣西疾控局將進行，HPV疫苗男性臨床試驗。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

廣西壯族自治區疾病預防控制中心22日發布公告，中心9月將進行一項HPV疫苗男性第三期臨床試驗，試驗涉及一款中國國產九價疫苗，將在6年內對500位試驗參與者進行追蹤。不少網友都期待，男性能在中國國內打到人類乳突病毒（HPV）疫苗。

據《極目新聞》報導，多位臨床專家25日表示，從集體免疫、預防疾病等角度來看，男性接種HPV疫苗是必要的，中國國內在適應症驗證後，必然會放寬男性HPV疫苗的接種。

根據2017年發表於國際癌症雜誌的一項研究數據，人類乳突病毒（HPV）與多種人類癌症相關，所有與HPV感染相關癌症，大約有87%發生在女性中，另外13%發生在男性中。事實上，美國、英國、澳洲、日本及香港、澳門等地區已經放寬男性接種九價HPV疫苗。

復旦婦產科醫院醫師鄒世恩表示，「雖然男性不會罹患子宮頸癌，但他們是HPV病毒的主要載體，也會因感染HPV而引發其他疾病，男性陰莖癌、肛周癌、口腔癌、尖銳濕疣等也和HPV感染有關，疫苗接種覆蓋率到一定程度，形成群體免疫，才能實現更有效的保護，若未來男性HPV疫苗適應症核准上市後，在疫苗功能供應充足的情況下，也建議男性考慮接種。」

▲。（示意圖／CFP）

▲HPV是目前世界上公認的4種主要致癌病原體之一。（示意圖／CFP）

湖南婦女兒童醫院婦科醫師劉劍洪表示，她在臨床中曾接診過不少女性患者就是因為男性伴侶而感染了HPV，「男性接種不僅能保護自己，也能保護女性免於感染，如果能夠確保足夠的數量供應，男性接種也應優先考慮九價HPV疫苗，不過，從優先性的角度來看，應該先保障12至14歲女生優先接種HPV疫苗，也希望盡快將這一年齡群體的HPV疫苗接種納入國家免疫規劃。」

報導指出，到目前為止，全球141個國家與地區已將HPV疫苗納入國家計畫免疫。

據悉，人類乳突病毒（HPV）是全世界極為常見的一種病毒，主要透過性接觸傳播，是性傳染病中最常見病原體之一。 HPV也是目前世界上公認的4種主要致癌病原體之一。

男性在感染HPV後可引起尖銳濕疣等生殖器疣、不孕症和多種腫瘤，已有的研究表明，HPV與幾乎所有生殖器疣、90%以上的肛門癌、60%以上的陰莖癌和70%左右的口咽癌有關。接種HPV疫苗（即目前市面上俗稱的「子宮頸癌疫苗」）是預防HPV感染最有效的方式，可以有效預防尖銳濕疣、生殖器癌、肛門癌、口咽癌、喉癌等，同時也能減少性伴間HPV感染和傳播。

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