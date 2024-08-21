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大陸 大陸焦點 特派現場

廣西北海多人趕海遭「雷擊」釀1死2傷　當地居民：天氣太極端

記者廖翊慈／綜合報導

廣西北海19日受雷電暴雨天氣影響，發生雷擊事故，造成1人死亡，2人受傷。當地居民表示，事發當時有多名遊客、居民在銀灘鎮附近海域趕海，罹難者非遊客，而是當地居民。

綜合陸媒報導，多位網友19日表示，「在廣西北海紅樹林海灘趕海時，突遇狂風暴雨，有人被雷擊中。」銀海區緊急管理局回應，確有雷擊事件，已造成人員傷亡。北海市殯儀館指出，19日確有1人因雷擊身亡。

▲▼北海當地人遭雷擊身亡。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

▲雷擊事故造成1人身亡。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

目擊者張先生（化名）表示，「當時沙灘上人很多，大多數都是遊客，也有本地人在趕海，我剛到10分鐘左右，突然下起傾盆大雨，還雷電交加，能見度很低，雷打過來的時候，離得不遠，感覺就在路邊，司機跟我們說，有人被雷擊中，要我們趕快離開，小孩也被嚇到一直哭，回到路邊，就看到幾輛救護車趕來。」

當地居民孫先生表示，「發生雷擊的地方不是景區，是當地村民養殖沙蟲的地方，遊客當下幾乎都離開海域附近了，幾乎只剩當地人在趕海，被雷擊中的是北海當地人。」

孫先生還說道，這裡此前從未發生過雷擊事件，可能是天氣過於極端所導致。

報導指出，銀海區緊急、公安、衛健等部門已至現場進行救援處置工作，2名傷者目前在醫院接受治療，還有2人身體不適在醫院觀察。

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