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大陸 大陸焦點 特派現場

沙漠變水鄉！新疆塔克拉瑪干沙漠遇「洪水」　車在積水中行駛

記者廖翊慈／綜合報導

新疆塔克拉瑪干沙漠24日被遊客拍下遇到洪水的景象。不少駕駛涉水穿越沙漠，輪胎一半泡在積水中，導致多輛車熄火無法行駛。有遊客直呼，「說實話，著實沒想到沙漠也會有洪水，沙漠變成水鄉了。」

▲▼新疆塔克拉瑪沙漠裡遇洪水。（圖／翻攝自微博）

▲▼多輛車在積水中行駛。（圖／翻攝自微博）

▲▼新疆塔克拉瑪沙漠裡遇洪水。（圖／翻攝自微博）

據《烏魯木齊廣播電視台》報導，網友拍下的畫面顯示，多輛車在積水中行駛，駕駛在警方的指揮下，慢慢離開沙漠。多名遊客感到不可思議，紛紛拍下並直呼，「天啊！塔克拉瑪干沙漠居然遇到洪水了！洪水啊！」

相關影片引起網友熱議，「洪水和沙漠，兩個詞好像走錯了片場」、「沙漠洪水…好小眾的詞」、「要不要改名成塔克拉濕沙漠」、「世界癲成了我不認識的模樣」、「感覺這事兒，並不是好事兒」、「這天氣也太奇怪了，沙漠發洪水，這邊沿海都已經快1個月沒下雨了」。

▲▼新疆塔克拉瑪沙漠裡遇洪水。（圖／翻攝自微博）

▲▼塔克拉瑪干沙漠遇洪水。（圖／翻攝自微博）

▲▼新疆塔克拉瑪沙漠裡遇洪水。（圖／翻攝自微博）

氣象專家與地質學家認為，這次沙漠洪水的主要原因在於氣象因素，暴雨的突襲，形成了強大的洪水力量，而地形因素也起到了關鍵作用，使得洪水在公路附近的沙漠地區積聚，最終形成了這一壯觀而驚人的景象，「塔克拉瑪干沙漠會遇到洪水，與前幾日的暴雨或強降水有關，雖非第一次遇到暴雨，但洪水的情況確實少見。」

▲▼新疆塔克拉瑪干沙漠。（圖／CFP）

▲塔克拉瑪干沙漠。（圖／CFP）

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