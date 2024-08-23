訪問日本遇東京暴雨成災　吳沛憶：災害應變與韌性值得台灣學習

▲民進黨立委吳沛憶一行人訪日政要，遇到日本東京大暴雨。（圖／翻攝吳沛憶臉書，下同）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本東京21日受到暴雨侵襲，導致諸多街道、地鐵站大淹水，氣象廳還在東京都港區監測到1小時逾100毫米的驚人雨量數值。剛好在日本訪問的民進黨立委吳沛憶23日表示，看見日本展現面對緊急災害的應變與韌性，值得台灣學習，台灣與日本是真正的友誼之邦、兄弟之邦，無論地震、疫情或極端氣候所致的各種挑戰，彼此遭遇困難都會在第一時間給予對方協助。

21日傍晚東京都港區一帶1小時內降下逾100毫米的暴雨等級降雨量，導致許多地鐵站及街道出現淹水，JR山手線與東海道新幹線也因暴雨停駛，羽田機場的航班起降狀況也因此受到影響，這場暴雨可說是讓日本陸海空交通都受害。

正在日本訪問的吳沛憶說，自己這幾天和沈伯洋、黃捷及李坤城參加立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文委員所率領的日本參訪團，拜會了日本外務省與自民黨政調會長渡海紀三朗眾議員、財務金融部會長北村經夫參議員、山本順三參議員及國民民主黨伊藤孝惠參議員等政要。

吳沛憶指出，這個訪團主要在討論台日如何就國家安全、經貿及文化等各層面加強合作，訪察中剛好遇到東京降下破紀錄的暴雨，當下看見日本展現面對緊急災害的應變與韌性，值得台灣學習，且台灣與日本是真正的友誼之邦、兄弟之邦，無論地震、疫情或極端氣候所致的各種挑戰，彼此遭遇困難都會在第一時間給予對方協助。