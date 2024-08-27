E300的車牌掛在C43上　賓士男買假車牌被抓包...原來是通緝犯

▲通緝男駕賓士車卻懸掛偽造車牌，為警方車載AI巡防系統偵破。（圖／中壢警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

28歲張姓男子開懸掛偽造車牌的賓士車，被警方AI巡防系統偵測到並將他攔停，經了解，張男疑因詐欺遭通緝，因此上網購買偽造車牌，藉以躱避警方查緝，未料仍被識破。

桃園市政府中壢分局青埔派出所巡佐呂偉志、警員許惟人26日12時許，巡邏經過中壢區民權路四段與永園路口時，車載AI巡防系統立即發出A/B車輛警報，有車輛疑似懸掛變造車牌，員警仔細查認果然無誤，車主竟然還是一名通緝犯，當場將他依偽造文書罪逮捕移送桃園地檢署偵辦。

▲警方查扣2面偽造車牌。（圖／中壢警分局提供）

警方發現張男疑似因通緝身分，自行上網購買「B○○-○○○6」號牌E300賓士車牌，懸掛在自己的賓士C43車上，藉以躲避查緝，沒想到難逃AI巡防系統電眼，當場被警方識破，帶回依法偵辦。

中壢警分局表示，車輛號牌是具有公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售，或懸掛於車輛並行駛於道路上，最重可判一年徒刑，最重可處新臺幣1萬800元罰鍰，呼籲民眾不要以為使用偽造車牌可以逃避警方查緝，桃園市已經完整建置「AI巡防防護網」，勿心存僥倖、以身試法，後果得不償失。