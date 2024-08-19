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社會 社會焦點 保障人權

桃園男車牌遭吊扣...上網花1萬2買假牌懸掛　遭AI巡防科技揪出

▲▼警方將陳姓駕駛攔停取締。（圖／蘆竹警分局提供）

▲巡邏警車之AI巡防系統偵測到前方一輛自小客車車號異常。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

28歲陳姓男子因違規遭吊扣車牌，竟花錢從「臉書」購買假車牌行駛，行經桃園市蘆竹區南竹路二段時，為警方巡邏車輛上之AI巡防系統偵測車號異常，員警下車盤查，比對車輛車身號碼及車籍資料，與所懸掛之車牌資料不符，遂予以開單告發，再依偽造特種文書罪遭警方移送地檢署。

▲▼警方將陳姓駕駛攔停取締。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼警方將陳姓駕駛攔停取締。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼警方將陳姓駕駛攔停取締。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局南竹派出所警員葉韋廷、黃郁皓，於18日12時許，行經蘆竹區南竹路二段時，巡邏車輛上之AI巡防系統偵測到前方一輛自小客車車號異常，有懸掛假車牌之嫌疑，員警下車盤查，比對車輛車身號碼及車籍資料，與所懸掛之車牌資料不符，遂呼叫線上警力到場支援。

陳姓男子表示，日前車牌因違規遭吊扣，為了車輛能繼續使用，遂於今年5月在臉書向不詳賣家以高價1萬2000元購買假車牌，並懸掛於該車，以為能瞞天過海，沒想到還是被警方查獲。陳男後悔表示因一時貪圖方便，遭警方查獲，除了要面對行政罰鍰外，還違觸刑法悔不當初。

蘆竹分局分局長林鼎泰呼籲，警政署已將異常車輛清冊輸入M-police資料庫及AI巡防系統，警方巡邏時如發現車牌與車型、車種不符之車輛，AI巡防系統會跳出警示，偽造車牌無所遁形；若懸掛「偽造車牌」上路，除了會依據道路交通管理處罰條例第12條，最高可處3600至1萬800元罰鍰外，另亦觸犯刑法第212條「偽造特種文書罪」，最高處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

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