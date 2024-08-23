快訊／台中暑訓營「黑牌園長」毆童　竟是違法招生...勒令停辦罰款

▲台中市梧棲區慈興文教基金會暑訓營驚傳營隊中的「園長」對兒童施暴，市府怒開鍘，要求暑訓營停辦 。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市梧棲區慈興文教基金會的暑訓營隊中，「園長」不滿一名6歲男童晚進教室，竟然出手掐男童脖子，甚至將男童壓倒在地、反折男童手部。家長得知孩子被施暴，進一步了解，更發現動手的「園長」竟然只是營隊的志工，怒向《ETtoday新聞雲》投訴。教育局到場稽查發現，暑訓營根本沒有合法申請，當場勒令停辦，並開罰11萬元，另查出慈興幼兒園未經核准兼辦國小課後照顧服務，開罰負責人6萬元，並命立即停辦課後照顧服務。

家長獨家向《ETtoday東森新媒體》投訴，表示事件發生後就向台中市教育局通報，但一連等了幾日都無下文，才決定訴諸媒體。

▲台中梧棲慈興基金會舉辦暑訓營被揪違法招生，被勒令停辦。（圖／台中市政府提供）



事發後教育局稽查後認定，慈興文教基金會未經核准立案即以暑訓營活動（含暑期正音先修班、安親班、讀經班、才藝班等）名義招生、收費及授課行為屬實，違反補習及進修教育法，教育局重罰11萬元。

教育局也查出，該基金會違反會務章程及業務計畫書所載事項，擅自開課、收費行為，已經違法，已經予以糾正。此外，教育局也進一步調查發現，慈興文教基金會負責人經營的慈興幼兒園，於8月1日到29日對外宣傳開設暑假正音先修班並進行課後照顧服務，且有通知單及授課課程表為證，涉違反幼兒教育及照顧法，教育局裁處負責人6萬元罰鍰，並命立即停辦課後照顧服務。

此外，台中市家防中心也清查受害孩童可能不只1名，目前正擴大調查釐清。社工已儘速訪視完部分幼童，孩子表示曾被行為人壓頭、戳頭及按壓肩膀等，社工將交叉比對幼童、家長與該單位相關人員的陳述；同時會同警方調閱監視器畫面，積極查明真相，確保幼童權益並依法嚴懲行為人。

▲慈興幼兒園8月對外宣傳開設暑假正音先修班並進行課後照顧服務，且有通知單及授課課程表為證，涉違反幼兒教育及照顧法，也被開罰。（圖／台中市政府提供）