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她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

▲▼讀書,討論,學習,教學,用功,家教,考試,K書。（圖／CFP）

▲大學生讀書。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享，妻子讀大學時，微積分考了98分，被老師問「98分是怎麼來的」，她回「讀來的」，結果還是被當掉，原來遭懷疑作弊。陳難過直呼，「當老師的，一句話、一件事，都有可能影響別人一輩子！讓人記得一輩子！」

陳志金近日在臉書說，太座大學時常蹺課微積分，她說她不喜歡數學，但蹺微積分是要趕去補習班打工，結果她蹺課到被老師警告：「期末考別人是60分及格，妳如果沒有考90分，我就把妳當了！」太座竟回答「好」。他分享和太座的對話：

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陳志金：結果呢？

太座：結果我考98分！但是老師還是把我當了！

陳志金：老師怎麼說話不算話？

太座：對！我跑去問老師，你怎麼可以說話不算話？老師問我說，我的98分是怎麼來的？我回他說讀來的！結果他就叫我回去，然後我就被當了！

陳志金：老師是懷疑妳作弊？

太座：應該是吧！

陳志金：妳怎麼不跟他解釋？

太座：他沒給我機會解釋！

陳志金：那妳是怎麼辦到的？

太座：哈！我期末考就全部的科目都沒唸，只唸微積分啊！然後遇到不懂的，就問補習班的數學老師！

陳志金寫道，「我聽了很難過！老師當然可以一開始就把她當掉！但是他不能給學生承諾和目標，在學生努力達到之後，卻不信守承諾！而且還先入為主、自以為是的認定別人是作弊！當老師的，一句話、一件事，都有可能影響別人一輩子！讓人記得一輩子！」

▼期末考。（達志／示意圖）

考試、考卷。（圖／達志／示意圖）

陳志金表示，記得太座有跟他講過，她在開刀房實習的事，遇到一位亂摔器械的外科醫師，結果她竟嗆醫師，「你怎麼可以亂丟器械？這樣會傷到人！」醫師回，「妳是誰？妳給我出去！把她當了！」

陳志金指出，實習老師勸太座去道歉，但她不肯！結果她真的被當了！那個年代，開刀房丟器械這種事，時有所聞，這樣的「職場破壞性行為」(或稱覇凌)，大家都是敢怒不敢言的，「我只是沒有想到，太座竟然也遇到了！我記得事隔多年，她跟我提起的時候，眼眶還是泛著淚的。」

陳志金也自我反省說，那個當年很「機車」的阿金，說話嚴厲、沒有顧及別人感受的阿金，應該也是有人因此受到傷害吧，「我或許忘了，但是人家肯定是會記一輩子的！我只記得一件，然後在數年之後的全院演講，我鼓起勇氣在台上公開向她道歉（我沒有講出她的名字，但是我們四目交接，彼此知道）。」

陳志金提到，當醫師的，一句話、一件事，也是有可能影響別人一輩子！讓人記住一輩子！在此謹代表那個以前「很機車的阿金」，向所有曾經因為阿金的「機車」而難過的夥伴，深深一鞠躬！真的很對不起，期許自己無論在什麼位子，都要當個有溫度的人。

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