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驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

柯營假帳風暴吹向被喻為民眾黨創黨之母的蔡壁如（左），她涉把人事費拆成339筆交通費申報，金額破百萬元。（翻攝蔡壁如臉書）

▲柯營假帳風暴吹向被喻為民眾黨創黨之母的蔡壁如（左），她涉把人事費拆成339筆交通費申報，金額破百萬元。（翻攝蔡壁如臉書）

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲假帳風暴已演變成全民大查帳。本刊調查，繼柯之後，被喻為民眾黨創黨之母的台中市政府顧問蔡壁如，去年立委選舉的政治獻金也被爆做假帳，她遭檢舉以逾300筆交通費為名拆帳申報人事費，合計逾百萬元支出涉申報不實，且每筆幾乎都是定額，不僅有偽造文書及規避投保勞健保疑慮，也可能陷助理逃漏稅之虞。黨內原有人簇擁蔡重返黨中央整頓黨務，如今假帳大火燒向她，更讓柯營陷入前所未見的團滅危機。

蔡壁如小檔案

  • 年齡：60歲
  • 現職：台中市政府顧問、民眾黨創新創業委員會主委
  • 經歷：立委、台北市長辦公室主任、北市府顧問、台大醫院加護病房護理師
  • 學歷：美和護理專科學校護理助產科
  • 家庭：已婚，育有2子女

「面對最近風風雨雨我都有點小慶幸，我遠離塵囂、風暴，但說真的是有點擔心，不過我有信心，柯主席應該會挺過這一次的風暴！」柯文哲假帳風暴延燒，去年代表民眾黨參選台中市立委的蔡壁如，8月24日在網路節目《壁咚政治》接受小編「火烤」笑說，有時候塞翁失馬、焉知非福，要感謝柯讓她遠離這場風暴，去年派她去地方開疆闢土。

現任台中市政府顧問的蔡壁如還提到，勇於承擔反而可獲掌聲，這次去台中選舉，很多人稱讚她當年處理論文抄襲事件「叫小賀（台語，膽識好）！」在此之前，她已左批柯競總財務長李文宗竟說「我可以很負責任地說，我不知道」是「渣男」，右酸競選總幹事黃珊珊是律師懂閃法律，並稱若自己在競辦，這種亂七八糟的記錯帳事件根本不可能發生。

不過，假帳風暴出問題的不只柯，蔡壁如去年角逐立委的政治獻金帳目也遭檢舉，把團隊人事費拆成300多筆2,000或3,000元的交通費申報，涉申報不實金額破百萬元，若屬實恐涉犯偽造文書罪。一名柯粉就在不公開的社群砲轟蔡：「您在見獵心喜攻擊別人之前，先把自己的屁股擦乾淨好嗎？還厚顏無恥地說如果由您主事，就不會發生這次的風波。如果柯的帳目也是這樣處理，那這次恐怕真的無法翻身了。」

蔡壁如交通旅運支出的支付對象近8成7都以人名申報，人事支出卻一筆都沒有，其中陳姓A員106筆2,000元的交通費合計21.2萬元，扣除週末幾乎天天支領，猶如日薪。（翻攝監院網站）

▲蔡壁如交通旅運支出的支付對象近8成7都以人名申報，人事支出卻一筆都沒有，其中陳姓A員106筆2,000元的交通費合計21.2萬元，扣除週末幾乎天天支領，猶如日薪。（翻攝監院網站）

本刊調查，蔡向監察院申報的政治獻金，收支科目為交通旅運支出的帳目共526筆，支出金額計135萬9,598元，其中，以人名為支出對象，且又頻繁定額支出的交通費將近2/3、達339筆，合計共118萬1,732元，占整體交通費支出近8成7。詭異的是，收受蔡交通費的對象，幾乎每筆都是定額、整齊劃一，反觀人事費用支出卻無任何一筆申報紀錄，恐有申報不實、涉偽造文書之嫌。

知情人士向本刊透露，蔡支付交通費的對象有多人都在她的團隊服務，但她卻拆帳將團隊成員的人事費分成多筆定額交通費支付，不僅涉申報不實，又依綜所稅申報規定，實報實銷、非定期給付的交通津貼可免計所得稅薪資課稅，蔡若以交通費拆帳申報團隊薪水，恐讓他們身陷逃漏稅觸法之虞。

另依《勞工職業災害保險及保護法》與《就業保險法》規定，候選人應向勞保局成立投保單位，並替僱來從事選舉活動獲得薪資報酬的人員申報勞工職業災害保險及就業保險，蔡是否依法幫他們申報勞健保也有疑慮。


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