最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了　官方教用戶快備份

▲LINE Keep功能距離結束只剩2天，LINE官方部落格提供備份教學。（翻攝LINE官網）

圖文／鏡週刊

通訊軟體LINE官方原定今年7月底結束Keep功能，今年5月初宣布延期至本週三（28日）。由於LINE Keep功能提供免費1GB雲端空間，讓不少用戶能永久儲存文字、影音等各式檔案。而Keep功能終止服務後，過去保留的資料將全數清空，LINE官方提醒用戶記得備份，可依照LINE官方部落格的教學下載資料。

戶方便紀錄查找的暫存空間，但不同於Keep功能有1GB雲端空間能永久儲存，發送到「Keep筆記」的文字、影音或其他檔案，會跟LINE聊天室內容一樣約在兩週失效。

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至於LINE Keep內的資料該如何轉移備份，LINE官方部落格提供簡單教學，照片及影片下載：步驟一，點選主頁右上角「Keep」圖示，進入Keep，點擊「下載照片及影片」；步驟二，選擇希望儲存的照片及影片後，點選畫面下方的「下載」。

▲LINE Keep功能8月28日就要終止服務，LINE官方部落格提供簡單的備份教學步驟。（翻攝自LINE官方部落格）

若是文字、連結、語音及檔案下載，：步驟一，點選主頁右上角「Keep」圖示，進入Keep，點選希望儲存的項目右上方「⁝」圖示；步驟二，選擇「分享」；步驟三，再點選「分享至應用程式」，透過希望使用的方法儲存項目。

▲LINE Keep功能8月28日就要終止服務，LINE官方部落格提供簡單的備份教學步驟。（翻攝自LINE官方部落格）



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