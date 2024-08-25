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釣客暗夜失足落海「右腿斷了」　警消搜救見微弱光線：找到了！

▲▼台東男性釣客失足落海。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東男性釣客失足落海，警消發現微弱反光，終於鎖定男子位置，並將其救回岸邊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東一名年約51歲的男性釣客昨(24日)晚間於烏石鼻沿岸礁岩區垂釣，卻不慎失足向下滑倒2次落海，導致右腿骨折，只好撥打電話求救。警消到場後搜索約15分鐘，終於在海面上發現微弱光線，並立即將該名男子救起，送往馬偕醫院治療，幸未有生命危險。

警消指出，該名男性釣客失足落海後受傷，無法自行返回岸邊，只能隨海浪漂流，困在烏石鼻漁港外海及礁岩區交界待救，附近沒有光源，精神、身體備受煎熬，只好撥打119向警消求救。

警消獲報後於晚間9時31分出動長濱、成功分隊出動6車1艇，由先遣救災人員攜帶照明設備沿著海岸線搜尋緊急傷病患，搜救人員沿途不斷呼喊男子姓名，惟未有人員回應，經過約15分鐘後仍搜尋未果。正當回報帶隊官是否繼續往前搜尋時，突然看到微弱的光線一閃即逝，眾人驚呼「啊！找到了！」

伴隨微弱呼救聲，警消立即鎖定男子位置，隨即引導由烏石鼻海港出動的救援船艇(IRB)及救災人員3名(含1名水域機能型義消)，以岸上的燈光聚焦溺者的位置，指引其由外海接近的救援船艇。船艇上的搜救人員在確定溺者的位置後，隨即以「攻擊式」及「活餌救援」接近傷病患並安全地將其送至船艇。

男子於深夜10時53分上岸，醫護人員評估，意識、呼吸及血壓等生命徵象皆正常，惟右腿有骨折的現象，經處置及確認身分後，送往市區馬偕醫院治療。警消呼籲，烏石鼻位於臺東縣長濱鄉南方寧埔村一片伸入海中的岬角，沿岸遍布礁石，在此呼籲民眾從事水域、海釣活動時，務必先行評估各項風險（如身體狀況、防護裝備及事前萬全的準備），注意自身安全以避免憾事發生。

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