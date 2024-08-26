牙周病挨刀恐徒勞無功？牙周專科醫師建議可評估水雷射輔助治療

▲美國牙周專科醫師黃湘雲認為，拔牙治療前應謹慎評估，齒槽骨若能自癒有望救回瀕危牙齒。（圖／資料照，以下同）

生活中心／綜合報導

牙周疾病是口腔健康的隱形殺手，不但初期難以覺察，如果長期忽視更可能造成掉牙、咀嚼障礙等重大問題。一名年紀七旬的老奶奶患有嚴重的牙周病，攤開病歷不難發現以前就做過牙周翻瓣手術並定期追蹤口腔狀況，經過多次轉診折騰，不幸的是，牙周病還是再次找上門。發病期間不只是牙齦發膿，醫師還診斷出齒槽骨流失嚴重，僅存的數顆真牙也有掉牙風險。疼痛導致食慾全無，體力跟著直線下滑，又因為年邁禁不起反覆動刀，經親友推薦後，女兒替媽媽找到更和緩的牙周治療方式，也就是近期討論度竄升的「水雷射」輔助治療。

水雷射輔助牙周微創治療，齒槽骨流失未必需拔牙！

美國牙周專科醫師黃湘雲指出，拔牙並非唯一選擇，自己通常會透過口腔數位掃描與牙科低劑量電腦斷層來分析咬合與齒槽骨條件，並根據臨床經驗判斷，即使病患牙齒骨質流失嚴重，若從骨頭缺損型態來看仍有搶救機會，一般皆建議接受「水雷射」治療輔助骨質增生，讓齒槽骨嘗試自癒，不會直接走向拔牙一途。

中重度牙周病在齒槽骨流失的情況下，經專科醫師診斷後仍可進行微創牙周翻瓣手術，並搭配「水雷射」輔助，運用類似內視鏡概念，將雷射光能量附著在水分子上進行切割、滅菌、鬆動結石。整體而言，「水雷射」輔助治療方式較溫和、造成的傷口也較小，手術精準有效，許多人更反映上了麻藥後幾乎沒有任何痛感，術後就可正常飲食，成功救回原已搖搖欲墜的牙齒。

▲水雷射輔助牙周治療 VS 傳統牙周治療 比較表。

牙周專科醫師持續精益求精，務求新型態牙周治療模式

水雷射在牙科的應用還算普遍，而唯有具備豐富臨床與學術經驗的醫師，才能確保治療過程的安全性及治療效果的顯著。黃湘雲醫師是台灣少數留美的美國牙周專科醫師之一，平時除了熱心看診，還透過研究案例、準備醫界講座以及不斷鑽研新型治療方法來累積知識。美國牙周專科紮實的培訓，讓她接觸到當時相對台灣更先進的治療觀念與儀器，並增加了許多實作機會，促使黃醫師對進階醫療方式，如水雷射應用，有更深入的臨床掌握度，持續精進施作技術與手感。

▲留美牙周專科黃湘雲醫師平時除看診外，更積極參與醫界講座、持續鑽研新技術。