他纏5寶媽成箱屍　28年後靈異現聲逼目擊者揭真相

▲箱屍案因無法確認死者邱男身分導致偵辦進度延宕多年，就連相驗卷宗都差點被銷毀。（桃園警分局提供）



圖文／鏡週刊

桃園警方上週偵破一件懸宕28年的箱屍案，破案契機是呂姓男子去年初到派出所報案，指多年前目睹邱姓男子遭人打死棄屍，沒想到年初起竟常聽到死者臨終前痛苦的喘息聲，又不斷夢到案發時的場景，身心備受煎熬，所以決定揭發此事。值得一提的是，經過1年調查，警方逮捕主嫌時，他正在演出布袋戲酬神，香爐還突然發爐，至於其他3名共犯，都已因生病或輕生陸續離開人世，雖因追訴時效已過，無法將凶手定罪，但真相大白，死者終能瞑目。

去年1月，一名呂姓男子怯生生走進桃園市警局桃園分局埔子派出所，值班員警詢問來意，他語出驚人地說，20多年前曾目睹一件殺人棄屍案，負責偵辦此案的桃園分局偵查隊長陳志維告訴本刊，根據呂男說法，幼時父母離異，被殺害棄屍的邱姓男子積極追求呂母被拒後，竟一再糾纏，想逼呂母就範。

不堪其擾的呂母不斷搬家，最後落腳新北樹林一帶經營麵店，呂男則進入當地國中就讀，還加入同學簡男之父成立的棒球隊。但好景不常，母子6人的行蹤被邱男掌握，並數度到麵店鬧事，強逼呂母嫁他。

▲28年前桃園龜山發現一具無名箱屍，檢警上週宣告偵破整起案件源於追求糾紛。（桃園警分局提供）

呂男為此找簡男商量，希望簡父能夠幫忙處理協調，於1996年4月下旬，簡父約邱男到麵店談判，雙方一言不合打了起來，當時現場除了邱男、簡父之外還有其他人及同學，看到簡父遭攻擊，簡男率先上前將邱男推倒，隨後其他人也加入戰局，將邱男打死棄屍。

▲從事布袋戲表演工作的簡父，犯案後把裝載戲偶的箱子拿來裝屍體。（示意圖，非當事人）

呂男向警方表示，原本以為隨著時間流逝，會忘記這件慘案，沒想到年初開始，耳邊常會傳出邱男痛苦的喘息聲，晚上睡覺也會夢見命案時的情景。更詭異的是，警方把已經過世的共犯長大後照片拿給呂男指認時，他當場驚呼長相跟夢到的男子一模一樣。由於幾人國中畢業後就沒聯絡，呂男也不知道2人已經過世，如此靈異的巧合，讓呂男及現場員警都起雞皮疙瘩。

▲簡父坦承與友人持球棒毆打邱男後，還帶著兒子簡男與其同學康男前往桃園棄屍。示意圖（攝影組）

警方清查死者邱男身分無誤後，經過1年調查，今年3月持拘票將簡父帶回歸案，並通知簡兄到案說明。桃園地檢署主任檢察官葉益發安排相關人進行對質，簡父才坦承犯案，並供出所有共犯、細節，但整起案件已過追訴時效，檢方依法只能給予不起訴處分。



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