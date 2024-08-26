　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他纏5寶媽成箱屍　28年後靈異現聲逼目擊者揭真相

箱屍案因無法確認死者邱男身分導致偵辦進度延宕多年，就連相驗卷宗都差點被銷毀。（桃園警分局提供）

▲箱屍案因無法確認死者邱男身分導致偵辦進度延宕多年，就連相驗卷宗都差點被銷毀。（桃園警分局提供）

圖文／鏡週刊

桃園警方上週偵破一件懸宕28年的箱屍案，破案契機是呂姓男子去年初到派出所報案，指多年前目睹邱姓男子遭人打死棄屍，沒想到年初起竟常聽到死者臨終前痛苦的喘息聲，又不斷夢到案發時的場景，身心備受煎熬，所以決定揭發此事。值得一提的是，經過1年調查，警方逮捕主嫌時，他正在演出布袋戲酬神，香爐還突然發爐，至於其他3名共犯，都已因生病或輕生陸續離開人世，雖因追訴時效已過，無法將凶手定罪，但真相大白，死者終能瞑目。

去年1月，一名呂姓男子怯生生走進桃園市警局桃園分局埔子派出所，值班員警詢問來意，他語出驚人地說，20多年前曾目睹一件殺人棄屍案，負責偵辦此案的桃園分局偵查隊長陳志維告訴本刊，根據呂男說法，幼時父母離異，被殺害棄屍的邱姓男子積極追求呂母被拒後，竟一再糾纏，想逼呂母就範。

不堪其擾的呂母不斷搬家，最後落腳新北樹林一帶經營麵店，呂男則進入當地國中就讀，還加入同學簡男之父成立的棒球隊。但好景不常，母子6人的行蹤被邱男掌握，並數度到麵店鬧事，強逼呂母嫁他。

28年前桃園龜山發現一具無名箱屍，檢警上週宣告偵破整起案件源於追求糾紛。（桃園警分局提供）

▲28年前桃園龜山發現一具無名箱屍，檢警上週宣告偵破整起案件源於追求糾紛。（桃園警分局提供）

呂男為此找簡男商量，希望簡父能夠幫忙處理協調，於1996年4月下旬，簡父約邱男到麵店談判，雙方一言不合打了起來，當時現場除了邱男、簡父之外還有其他人及同學，看到簡父遭攻擊，簡男率先上前將邱男推倒，隨後其他人也加入戰局，將邱男打死棄屍。

從事布袋戲表演工作的簡父，犯案後把裝載戲偶的箱子拿來裝屍體。（示意圖，非當事人）

▲從事布袋戲表演工作的簡父，犯案後把裝載戲偶的箱子拿來裝屍體。（示意圖，非當事人）

呂男向警方表示，原本以為隨著時間流逝，會忘記這件慘案，沒想到年初開始，耳邊常會傳出邱男痛苦的喘息聲，晚上睡覺也會夢見命案時的情景。更詭異的是，警方把已經過世的共犯長大後照片拿給呂男指認時，他當場驚呼長相跟夢到的男子一模一樣。由於幾人國中畢業後就沒聯絡，呂男也不知道2人已經過世，如此靈異的巧合，讓呂男及現場員警都起雞皮疙瘩。

簡父坦承與友人持球棒毆打邱男後，還帶著兒子簡男與其同學康男前往桃園棄屍。示意圖（攝影組）

▲簡父坦承與友人持球棒毆打邱男後，還帶著兒子簡男與其同學康男前往桃園棄屍。示意圖（攝影組）

警方清查死者邱男身分無誤後，經過1年調查，今年3月持拘票將簡父帶回歸案，並通知簡兄到案說明。桃園地檢署主任檢察官葉益發安排相關人進行對質，簡父才坦承犯案，並供出所有共犯、細節，但整起案件已過追訴時效，檢方依法只能給予不起訴處分。


更多鏡週刊報導
【一萬天箱屍懸案1】幫單親媽出頭談判卻失控暴走　他開車棄屍竟帶國中兒去
【一萬天箱屍懸案2】滿滿靈異請慎入！　他怪夢中2陌生男身分曝光警嚇壞

ET快訊
才剛過42歲生日！《康熙》造型師Enzo突驟逝「死因曝光」
珊珊明起大迴轉！　將達顛峰強度
烏克蘭：白俄羅斯假借演習名義　邊境集結重兵
快訊／逆轉尼加拉瓜7比6險勝　U15中華隊勇奪季軍
快訊／雨勢升級！　3縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醉男逼友脫褲舔下體「不然不讓你走」　下場慘了

桃園箱屍懸案　他「夢中2陌生男」身分曝光嚇壞警

棒球教練幫5寶媽出頭談判失控　竟帶國中兒棄屍

他纏5寶媽成箱屍　28年後靈異現聲逼目擊者揭真相

獅子會聚餐「冰的啦」！分會長吃到翻桌　獅友遭熱湯燙傷

癌男住院化療「性騷護理師」！打官司一半身亡　繼承人要賠20萬

高雄妹遭富少前男友「3度性侵」！被逼全裸簽本票、念自己名字

桃園父子出遊爆爭執！2人墜山坡「失智父送醫亡」　警朝殺人罪偵辦

士林區別墅遭闖...富商勞力士、黃金被偷　警認出慣竊6天抓人

超瞎！高雄拖板車轉彎「怪手」掉了　狠砸路面占兩線道

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

新莊2少年挑釁街友狠K頭！老翁嚇壞躲店家...網轟丟臉

以色列空襲黎巴嫩畫面曝光　派百架戰機摧毀超過40目標

醉男逼友脫褲舔下體「不然不讓你走」　下場慘了

桃園箱屍懸案　他「夢中2陌生男」身分曝光嚇壞警

棒球教練幫5寶媽出頭談判失控　竟帶國中兒棄屍

他纏5寶媽成箱屍　28年後靈異現聲逼目擊者揭真相

獅子會聚餐「冰的啦」！分會長吃到翻桌　獅友遭熱湯燙傷

癌男住院化療「性騷護理師」！打官司一半身亡　繼承人要賠20萬

高雄妹遭富少前男友「3度性侵」！被逼全裸簽本票、念自己名字

桃園父子出遊爆爭執！2人墜山坡「失智父送醫亡」　警朝殺人罪偵辦

士林區別墅遭闖...富商勞力士、黃金被偷　警認出慣竊6天抓人

超瞎！高雄拖板車轉彎「怪手」掉了　狠砸路面占兩線道

醉男逼友脫褲舔下體「不然不讓你走」　下場慘了

桃園箱屍懸案　他「夢中2陌生男」身分曝光嚇壞警

唐綺陽運勢／水逆掰！天蠍「桃花旺」天秤人緣爆棚　金牛感情別玩火

《康熙》造型師Enzo最後發文曝！　友人痛悼：沒有病痛了

根本打電玩！「法官」賈吉雙響累計51轟　寫大聯盟首見紀錄

棒球教練幫5寶媽出頭談判失控　竟帶國中兒棄屍

一個月2度換董座　老牌明通製藥二代鬧翻內幕

以色列猛轟真主黨　納坦雅胡嗆：軍事行動還沒結束

他纏5寶媽成箱屍　28年後靈異現聲逼目擊者揭真相

快訊／台灣小將延長賽不敵美國哭了　奪亞軍15年來最佳

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

社會熱門新聞

高雄鐵皮屋陷火海　闆娘摔跤撞倒瓦斯桶釀災

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

高雄妹遭富少3度性侵！被逼全裸簽本票

獅子會聚餐「冰的啦」！分會長吃到翻桌

癌男住院化療「性騷護理師」！繼承人要賠20萬

桃園父子出遊爆爭執！2人墜山坡失智父送醫亡

即／高雄大裕路知名「三角窗麵店」大火

花蓮遭砸7歲男童好轉　不知母已過世

男大生撞三角錐破頭慘死！母悲泣： 獨子沒了

高雄男兩度躲教召　第二次判更重

國道警侵犯少年還拍片！父母怒求償2百萬

三重休旅車迴轉未禮讓撞機車！騎士噴飛送醫

高雄三角窗麵店大火！起火第一視角畫面曝　

名模錢帥君老公逃美　林秉文親曝2人關係

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

快訊／3縣市大雨特報　防雷擊強風

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

高雄鐵皮屋陷火海　闆娘摔跤撞倒瓦斯桶釀災

政府發4萬補助周四入帳　5年內沒申請就充公

快訊／雨勢升級！　3縣市豪大雨特報

Telegram創辦人遭捕！馬斯克等全球巨頭聲援

排便「冒3改變」恐是大腸癌！　醫：速就醫

用「中國台北」宣傳演唱會！王以太禁入境

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

宋芸樺突PO夏于喬合照「不要再說我們很像了」

睡到一半腳抽筋！醫曝3主因「電風扇吹錯地方了」　

9月迎富貴！　「3星座」好運旺到年底

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面