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網戀6年沒見過面！她滑到「劈腿影片」揭驚人真相...男友竟是表嫂

相戀6年，卻從未見過「男友」真面目，最後發現一直深愛的「他」竟是自己的表嫂。（圖／翻攝自微博）

▲陳姓女子與「男友」相戀6年，卻從未見過對方，想不到是一場騙局。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

相戀6年，卻從未見過「男友」真面目，最後發現一直深愛的「他」竟是自己的表嫂！大陸上海市嘉定區警方近日抓獲一名犯罪嫌疑人，她利用偽裝的身份，竟在網路上詐騙自己親戚人民幣20餘萬元（約新台幣89萬元），目前因涉嫌詐騙罪，已被公安機關依法刑事拘留。

綜合陸媒報導，陳姓女子2016年經宋姓表嫂介紹，通過網路結識了一名自稱叫「張磊」的相親對象，2人在網上先加了微信，加了微信之後聊了約4、5個月，就確定了戀愛關係。在雙方網戀的6年時間裡，陳女不僅和所謂的「張磊」沒有見過面，還多次借錢給對方。

嘉定公安分局真新新村派出所民警張傑透露，每當陳女提出見面時，對方不僅以各種理由推脫不肯見面，更是在2人關係確立後，多次打著「公司資金周轉不利」、「母親生病急需用錢」等理由向她借錢。2022年6月，陳女無意間在短視頻平台上刷到了男友和其他女性的影片，這才起了疑心，直接跟這位「張磊」對峙起來。

警方表示，被害人後來追問表嫂張磊是否存在，嫌疑人才承這個人是她虛構出來的。原來，張磊雖然真實存在，但只是表嫂宋女隨便從網上截圖後發給陳女的，直到真實的張磊被陳女在短視頻平台上刷到，這才露了餡。自知騙局敗露，表嫂宋某隨即潛逃，今年7月下旬在老家當地落網。

經審訊，犯罪嫌疑人宋某如實交代，2016年初因急需資金周轉，於是謊稱為小姨子介紹相親，通過網路小號虛構了「張磊」的身份，利用花言巧語迅速與陳女發展成網戀後，便開始頻繁編造理由，打著借錢的名義實施詐騙，6年內先後累計騙得錢款20餘萬元。目前，宋某因涉嫌詐騙罪，已被公安機關依法刑事拘留。

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