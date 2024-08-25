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一年燒上億「比全員工薪水還高」！遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

▲▼遠雄海洋公園海豚秀要落幕。（圖／翻攝臉書／遠雄海洋公園）

▲遠雄海洋公園海豚秀要落幕。（圖／翻攝臉書／遠雄海洋公園）

文／中央社

遠雄海洋公園海洋劇場「海豚傳說」表演，逗得大小朋友歡笑連連，這是9年前改版後新戲碼，少了與人互動橋段，與時俱進，海豚秀明年底落幕，朝鯨豚救援教育基地目標邁進。

遠雄海洋公園行銷業務部總監鄧淳仁接受中央社記者訪問表示，遠雄海洋公園21年前開業時就有海豚表演，這是吸引遊客的主要誘因，在當時時空背景下，海豚秀是相當受歡迎的，大家看海豚演出都非常開心。隨時代變遷，動保意識高張，促使公司高層開始思考此議題。

2015年已開始準備動物轉型計畫，陸續加入國際海洋哺乳動物訓練師協會、台灣動物園暨水族館協會（TAZA）、東南亞動物園暨水族館協會等，積極和國際相關組織接軌、學習。當時就決定不再引進海豚，去年慶祝海洋公園20週年，更換新設計的logo，意涵宣示愛護海洋、保護地球，藉由多元化知識學習海洋生態，為海洋環境盡一份心力。

鄧淳仁是開園首批員工，熟悉園區大小事，他說，早年海豚頂著人跑的「火箭人」演出是最受爭議的項目，在2016年更改新的演出劇碼時就取消了，只留下海豚水中跳躍、游行前進、擺尾等基本動作，精彩度確實降低很多。

花蓮遠雄海洋公園（圖／取自遠雄海洋公園臉書）

▲▼遠雄海洋公園海豚秀要落幕。（圖／翻攝臉書／遠雄海洋公園）

▲▼遠雄海洋公園海豚秀要落幕。（圖／翻攝臉書／遠雄海洋公園）

今年7月底上路的「動物展演管理辦法」，規定所有保育類野生動物的展演方式，必須取得主管機關（包含地方政府相關單位及農業部動保司、海委會海保署）同意業者所提出的陳列、展示內容，才能延長展演許可。等於宣示將水域保育類野生動物納入不得進行表演及與人互動之行為的規範趨勢。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，縣府依法行政，以花蓮遠雄海洋公園為例，未來若有水域保育類野生動物展演，首先必須經海委會海保署的許可，之後業者提送地方政府的營運計畫書，會邀請專家、學者組成的委員會審查。

遠雄海洋公園飼養展示性動物有水獺、海牛、海獅、海豚等，都被列管，鄧淳仁解釋，園方同時擁有動物園及主題樂園的執照和必須遵守的規範；目前園區豢養花蓮外海最常見的品種－花紋海豚、以及瓶鼻海豚共6頭，皆為雌性，來自日本，如今都是成年海豚，依人類年歲換算已是高齡。

遠雄海洋公園鯨豚秀展演許可2026年到期，鄧淳仁表示，2年後到期不會再提出申請，將正式退場。而既有的海豚將何去何從？讓海豚「退休」，他說，預計提前進行，明年底海豚秀鞠躬下台。

不過，海洋動物要改變習慣相較陸域動物更不容易，牠們須要一段很長時間適應，因此，遠雄海洋公園規劃以3年時間來做調整。

「海洋劇場區範圍很大，表演池僅占1/3，未來海洋劇場將改為鯨豚救援教育基地。」鄧淳仁指出，喜愛鯨豚、就要保護牠、更要了解牠，未來要做教育功能的角色，讓民眾透過此基地能夠獲得正確知識，若遇到受傷鯨豚該怎麼做、如何適切處置。

「我們已經默默做2年了。」鄧淳仁舉例，凱米颱風後，一隻幼小的抹香鯨在七星潭擱淺被民眾發現通報，遠雄海洋公園也參與救援。

東部受地形影響，礁岩密佈，以致鯨豚擱淺都會受傷；救援回來的鯨豚大都不適合野放，因為多數是迷航受傷的或是幼小的，需要獸醫師協助，而遠雄海洋公園有東部僅有的2名鯨豚獸醫師，非常稀缺。

豢養的鯨豚由獸醫師定期做健康檢查，由專業訓練師計算活動量，讓牠們行為豐富化，製作玩具供牠們玩，每天維持一定的活動量。園區內引進太平洋海水經淨化，溫度控制恆溫，營造友善的環境，儲水量是全亞洲最大，畜養空間比國際標準高。

「公司設有海洋部門專管海洋動物，1年預算新台幣1億多元，比全園區員工薪資開銷還高。」鄧淳仁說。

「閃亮金招牌收掉了，難免擔心影響營收。」鄧淳仁說，公司相當樂觀，因為多年來已不再靠海豚秀賺錢，取而代之的是像「海洋夜未眠」等新形式，讓民眾選擇與海豚或海獅或小丑魚隔著玻璃陪伴過夜，創造另一種收入來源

此外；推出遊客可以穿潛水裝備在訓練人員陪伴下，到後場維持一定距離去觀察海豚（1天最多開放14組），這些都是朝教育娛樂體驗基地的方向轉型。

未來，民眾若想要欣賞海豚表演，在亞洲得飛去日本、香港等地，台灣無緣得見。周黃得榮提到，業者長年飼養鯨豚，是否認定為「野生」恐生爭議；若迫使牠們成為最後一代，生命終結，未來大家都再也看不到圈養的鯨豚，而是必須出海才能賞鯨豚，一直以來仍有持正反不同意見的論述。

 
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