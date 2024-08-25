《念念眷村》紀錄片　以文學角度重現眷村生活與記憶

▲由中華眷村文化發展總會贊助的《念念眷村》特映會，吸引爆滿人潮，8月24日在台北真善美戲院圓滿落幕。

圖、文／永慶房屋提供

「眷村文學」既是眷村人專屬所有，也是臺灣獨特而珍貴的文學資產。此種在戰火陰影下誕生的文學類型，在世界文壇上，亦屬罕見。由知名資深紀錄片導演黃玉珊、陳堯興執導的《念念眷村：文學裡的眷村故事》，以情感充沛的文學視度，重新回顧、解讀外省族群七十多年以來，寄託於簡陋眷村之中的顛沛流離命運。《念念眷村》除了成為今年桃園電影節的開幕片之一，由中華眷村文化發展總會贊助的特映會，吸引爆滿人潮，於8月24日在台北真善美戲院圓滿落幕。

▲《念念眷村》紀錄片監製謝小韞，對眷村文化的保存和傳承不遺餘力。

中華眷村文化發展總會致力傳承台灣獨有且珍貴的眷村文化，不只要為未來的眷村後代留下尋根軌跡，也期望社會記得當年國軍將士與家屬們為台灣的犧牲奉獻。中華眷村文化發展總會理事長趙怡表示，《念念眷村》影片攝製嚴謹，內容對眷村面貌刻畫細緻生動，值得所有眷村後代一起分享。1949年前後從大陸來台的中原人士，對戰後台灣的安全與繁盛，付出絶大的犧牲與奉獻，却未受到同等的重視。眷村文化總會將致力於文史工作的整理，爲歷史做見證。我們樂於與眷村文化保存聯盟及其他目標一致的眷村組織携手同行，整合力量，相輔相成。

▲中華眷村文化發展總會理事長趙怡表示，我們樂於與眷村文化保存聯盟及目標一致的組織携手同行。

《念念眷村》紀錄片監製謝小韞身兼全國眷村文化保存聯盟理事長、《眷村雜誌》總編輯，對於眷村文化的保存和傳承向來不遺餘力。中華眷村文化發展總會文史組召集人郭克智表示，身為傳承眷村文化的戰友，我們特別包場支持謝小韞理事長，也邀請總會會員和支持者前來觀賞。期許透過紀錄片，讓大家從文學的角度了解眷村形成原因、回憶眷村生活，更凝聚眷村子弟的向心力。其實眷村文化就是中華文化的延續是，台灣獨有的寶貴資產，我們不僅要回憶，更要保留、傳承，積極發揚光大。

▲由知名資深紀錄片導演黃玉珊、陳堯興執導的《念念眷村》，以文學視度回顧眷村文化。

在特映會後，國家文化藝術基金會董事長林淇瀁也分享，這部紀錄片讓我很感動，眷村是台灣不可缺少的重要經歷，希望這一段非常珍貴的歷史，能被好好的保存下來，感謝黃玉珊導演和團隊的努力。身為眷村第二代的前陸軍總司令陳鎮湘則表示，這部影片讓他感觸良多，他很珍惜大家同住一個眷村、一起看這部紀錄片的緣分，也很感恩國家對他的照護，最後他也呼應大家一起回饋、守護中華文化和眷村文化。



《念念眷村》紀錄片中，引用大量文學片段，採訪許多出身眷村第一代、第二代的重量級台灣作家，包括被譽為「詩壇鐵三角」的洛夫、張默、瘂弦，三人創辦的《創世紀》詩刊，影響臺灣詩壇逾一甲子時間。還有傑出的小說家和散文家的採訪介紹，從司馬中原、朱西甯，到齊邦媛、白先勇、陳芳明、封德屏、袁瓊瓊、蘇偉貞、朱天心、梅家玲、張啟疆等。紀錄片以採訪、實景、新聞片段、照片、主題歌曲等元素，重現眷村生活與記憶，亦對土地與族群認同等敏感議題，做出省思與回應。