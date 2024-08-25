親眼看到教練賭球！丹麥羽球員大義滅親「向BWF舉報」解約：感到噁心

▲丹麥羽球選手安東森宣布與教練佩爾森終止合作關係。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

世界排名第三的丹麥羽毛球男子單打選手安東森（Anders Antonsen）24日宣布與教練佩爾森（Joachim Persson）終止合作關係，因為他親眼見到了教練在比賽中下注，還大義滅親直接向世界羽球聯盟（BWF）舉報了教練的劣行。

綜合外媒報導，安東森在2022年職業生涯跌落谷底後，就開始與佩爾森合作，並在對方的幫助下突破自我，贏得多場比賽。安東森8月24日指出，自他成為自由身球員以來，佩爾森就是他唯一的教練，「他是我強勢回歸羽壇的重要推手，我們也一起南征北伐，一起取得勝利。我永遠感激我們共同經歷的那些時光，但我們的合作必須就此結束。」

安東森坦言，他之所以決定終止與佩爾森的合約，是因為他某天偶然發現佩爾森在一場比賽中下注。雖然這場比賽與安東森無關，但作為BWF球員的教練，佩爾森的行為已嚴重違反規定。根據BWF的行為準則，球員在得知相關違規行為後，有義務立即將BWF舉報，否則將構成違規。

為了與相關行為劃清界限，安東森最後決定停止與佩爾森的合作關係，並向有關部門舉報此事。BWF隨後在回應媒體的詢問時，表示他們已知曉安東森發布的聲明與內容，同時也證實BWF收到了關於此事的正式報告，而BWF將按標準程序進行調查。

事實上，這已不是佩爾森首次涉及博彩爭議。2019年3月，他被指控違反賭博規定，且未充分配合BWF調查、未披露相關資訊，被禁賽18個月。作為前世界排名第十的左撇子選手，佩爾森曾在2009年達到職業生涯最高峰，並2次獲得世界超級系列賽亞軍，以及2006年和2008年的歐洲錦標賽銅牌和銀牌。

安東森強調，自己對於和佩爾森的合作關係以這種方式結束感到沮喪和難過，但他對教練的做法也「感到噁心」，「我目前只希望接下來在沒有教練的情況下可盡力解決難題，繼續前行」。