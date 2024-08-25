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桃園市全媒體記協慶記者節　舉辦「2024桃園公益奉獻獎」

▲桃園市全媒體記協辦理2024桃園公益奉獻獎

▲市議員林政賢頒獎給榮獲桃園公益奉獻獎的桃園市祥和協會理事長翁發(中)。（圖／全媒體記協提供）

記者楊淑媛／桃園報導

九一記者節前夕，桃園市全媒體記者協會24日於桃園市議會大禮堂，舉辦「2024桃園公益奉獻獎」活動，表揚接受各界推薦包括豐溢公益慈善協會理事長林美華等10位，長年投入社會公益的愛心人士，期發揮客觀、公正、公益的媒體精神。

▲桃園市全媒體記協辦理2024桃園公益奉獻獎

▲市議員張碩芳頒獎給榮獲桃園公益奉獻獎的桃園市南投同鄉會理事長石博仁(中)。（圖／全媒體記協提供）

全媒體記者協會理事長王俊欽表示，「2024桃園公益奉獻獎」10位充滿愛和關懷社會正能量的獲獎人，分別是：1-臺灣堯舜文化學會-理事長林呈財。2-桃園市永康太極扇推廣協會-理事長陳玉麗。3-祥和協會-理事長翁發。4-桃園市南投同鄉會-理事長石博仁。5-國際扶輪3502區八德耀德社-社長吳瓊慧。

▲桃園市全媒體記協辦理2024桃園公益奉獻獎

▲市議員張桂綿頒獎給榮獲桃園公益奉獻獎的豐溢公益慈善協會理事長林美華(中) 。（圖／全媒體記協提供）

以及6-國際獅子會300 B 5區創區行銷長-彭柏霖。7-桃園市及時雨行善協會-總幹事賈憶華。8-桃園市蘇馬利體教育文化協會理事長朱琼英。9-豐溢公益慈善協會-理事長林美華。10-桃園市原住民仙島部落發展協會理事長黃純一。

▲桃園市全媒體記協辦理2024桃園公益奉獻獎

▲婦幼局副局長陳先琪頒獎給榮獲桃園公益奉獻獎的國際獅子會300 B 5區創區行銷長彭柏霖。（圖／全媒體記協提供）

市議員林政賢於表揚大會中指出，全媒體記者協會表場熱心公益的團體會人士，善盡媒體公益傳播的力量，而公益是需要傳播？這個傳播不是為了告訴大家說：我們幫助了多少人、我們是多好的人，而是要讓做公益的單位，所關注的社會議題、所倡議的理念，獲得更多人的關注、更多人的共鳴，也就是藉由公益傳播，創造良好的媒介環境與和諧的社會環境。

▲桃園市全媒體記協辦理2024桃園公益奉獻獎

▲2024桃園公益奉獻獎表揚大會。（圖／全媒體記協提供）

10位受獎人中，豐溢公益慈善協會理事長林美華除了個案關懷、舉辦年度四次固定捐血、關懷弱勢等公益活動，見證有願就有力。林美華認為，公益事業的路途漫長且充滿挑戰，但她堅信，只要心中有愛，有你有我，世界一定會變得更美好，最終匯聚成改變命運的力量。

國際獅子會300 B 5區創區行銷長彭柏霖，經營房地產服務事業，深信企業不僅要追求經濟利益，更應該肩負社會責任。秉持「勿以善小而不為，勿以惡小而為之。」信念，我決定將部分時間與資源投入公益活動。

▲桃園市全媒體記協辦理2024桃園公益奉獻獎

自小在桃園市的原住民部落成長的桃園市原住民仙島部落公益發展協會理事長黃純一，對部落文化與傳統有深厚的情感。大學畢業後，開始積極參與部落的各項社會服務工作，包括教育推廣、文化保存以及扶助弱勢族群。包括：市議員黃婉如、林政賢、于北辰、楊朝偉、張桂棉、張碩芳、張秀菊、陳美梅、市府婦幼局副局長陳先琪、青年局副局長涂淳惠等人士出席活動。

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