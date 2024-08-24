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社會 社會焦點 保障人權

國民神車「疊羅漢」奇景曝！男酒駕拒檢逃逸自撞　慘收4紅單　　

記者吳奕靖／高雄報導

屏東24歲的王姓男子酒後駕車，於高雄市三民區十全一路與民族一路口拒檢逃逸，結果警方在後方尾隨時，他自撞路旁停車格，其中一部還被他頂到自己車頂，十分誇張！而他自己也受困車內，最後被救出送醫，還好僅有皮肉傷，不過酒測值卻高達0.76，讓警方一口氣開出他4張罰單，總計18萬9600元。

▲王姓男子受困車內，消防隊破門救人，他拒檢逃逸自撞路邊停車格 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲王姓男子拒檢逃逸自撞路邊停車格，肇事白色車輛還將別人的車頂上去。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方在24日凌晨4點進行巡邏時，經過十全一路與民族一路口，發現一部車未依規定開大燈且行車左搖右晃，十分危險！員警開車尾隨，同時要求停車受檢！沒想到這台車竟然加速逃逸，就在到覺民路與平等路口時，這輛車突然偏向自撞路邊停車格，造成5輛車毀損，肇事的車主也受困車內。

▲王姓男子受困車內，消防隊破門救人，他拒檢逃逸自撞路邊停車格 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲王姓男子拒檢逃逸自撞路邊停車格，受困車內，消防隊破門救人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲王姓男子受困車內，消防隊破門救人，他拒檢逃逸自撞路邊停車格 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲王姓男子受困車內，消防隊破門救人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方趕緊叫來消防隊協助破門救門，最後將車主救出來，不過身上的他滿是酒味，初步了解這名駕駛為24歲的王姓男子，家住屏東，而經過酒測之後，發現他的數值為0.76，目前他的生命跡象穩定，僅有皮肉傷，不過因為酒醉以及麻醉關係，尚無法進行筆錄。

不過因為他拒檢逃逸，一路上危險駕駛（蛇行）、未開大燈以及使用方向燈、酒駕肇事，因此警方一口氣開出了4張紅單，總計18萬9600元，同時等他清醒之後，還得面臨酒駕肇事刑責、同時賠償路邊無辜挨撞的車輛，這次酒駕付出的代價，不知道會不會讓悔不當初。

▲王姓男子受困車內，消防隊破門救人，他拒檢逃逸自撞路邊停車格 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲王姓男子受困車內，拒檢逃逸自撞路邊停車格內的5輛車             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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