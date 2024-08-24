黃珊珊認查帳難跟調查局要正本　綠委：「跟黃國昌說」他什麼都能查

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

柯文哲競選總統政治獻金假帳風波延燒，時任競選總幹事、立委黃珊珊昨坦言，對帳過程面臨困難，手上現有的影本明細模糊，要跟調查局複印正本。對此，綠委吳思瑤表示，這句話，應該說給黃國昌聽。姑且不論前幾天民眾黨查帳記者會到底在胡扯些什麼，現在查不下去就搬出檢調救火，「標榜立委什麼弊案都能查的黃國昌，倒是說看看啊。」

柯文哲捲入競選經費假帳風暴，事發至今已有兩周，過程歷經時任競選總幹事黃珊珊遭停黨權3年，財務長李文宗、會計師端木正遭開除黨籍，相關帳務查對作業仍在持續中。負責善後小組的黃珊珊23日受訪說，目前手上的帳務憑證皆為副本，有些明細不清晰，憑證正本都在調查局，已跟調查局約好，由民眾黨的同仁配合調查局同步現場把相關原始憑證都影印回來，這樣在對帳上的進度可以再進一步。

吳思瑤指出，黃珊珊說「所有發票的原始憑證都在檢調手上，所以民眾黨現階段沒有能力查帳。」這句話，應該說給黃國昌聽。

吳思瑤直言，黃國昌硬要搞一個違憲擴權的國會調查權，早告訴他立院再大，也不能取代司法權，去調閱偵查中的卷證資料。這就是大法官說的不存在「國會優位」。

對於黃珊珊說法，吳思瑤表示，姑且不論前幾天民眾黨查帳記者會到底在胡扯些什麼，現在查不下去、無法再掰下去，就端出檢調來救火，「標榜立委什麼弊案都能查的黃國昌，倒是說看看啊。」

