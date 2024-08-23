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社會 社會焦點 保障人權

林明佐丟盡警察臉！認博弈頭子是貴人　找算命師想辭職「一起搞」

記者白珈陽／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐涉貪案今（23）日被依貪污、收賄等8重罪起訴，檢方查出他2019年委請電競聯盟前董事長徐培菁關說警職調動，得以到台中市刑大擔任大隊長，再與徐培菁發展出同居關係；又徐培菁為九州博弈集團負責人陳政谷重要幹部，林將檢警查緝行動洩密給集團，陳政谷以重賞回報，林眼饞博弈集團坐擁鉅額財富，曾詢問命理老師是否要改行加入九州，還聲稱陳政谷是他的「貴人」。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲林明佐眼饞博弈集團坐擁鉅額財富，曾詢問命理老師是否要辭職改行加入九州，還稱陳政谷是他的「貴人」。（圖／資料照）

檢方調查，林明佐2019年在刑事局任職期間，同年11月致贈禮盒給徐培菁，彼此早有互動，林明佐得知徐培菁政商關係良好，可代為請託關說警職人事調動，於2021年6月29日，將林明佐的履歷表電子檔載有「調動意願：直轄市警察局刑事警察大隊大隊長」等內容傳送給徐培菁，並向徐表達希望調派台中市刑大大隊長意願，徐培菁則在手機記事本留下「刑事局四大隊大隊長林明佐希調任台中市刑警大隊大隊長」等文字。

徐培菁考量九州集團旗下的剛谷公司、薇群公司主要據點及成員聚會場所都在台中，如收攏林明佐可在九州集團成員涉及刑事案件時受到庇護，以備不時之需。

至2020年8月20日內政部警政署發布人事命令，林明佐如願以償就任台中市刑大大隊長，林明佐同年月24日到任後，因徐培菁擔任陳政谷的慈善基金會董事長，該基金會又與台中市刑大舉辦過多場公益活動，林明佐與徐培菁往來更加密切，進而從2022年10月23日起到今年5月2日被拘提前，2人期間都同居。

此外，徐培菁是薇群公司負責人，同時也是陳政谷重要幹部，負責處理許多博弈集團的重要事項，徐為拉攏林，不僅2度匯款20萬元給林，還以每月8萬200元租金，租了1輛市值462萬元的Range Rover跑旅車，無償供林使用，租了5個月，光是租金部分就花了約40萬元。林今年升任刑事局警政監後，徐又在台北替林租了一間高級套房，每月租金要8萬7000元。

期間林也對徐予以「回報」，將檢警偵查訊息洩露給九州集團，還指導集團偵辦策略，導致檢警搜查結果不如預期。陳政谷及徐培菁，為感謝林明佐提供的消息，2023年底招待林用餐時，命手下拿出1瓶價值258萬元的「麥卡倫RED系列71年」威士忌洋酒、高級普洱茶，還跟林明佐說「兄弟的心意，務必笑納」，林則回應「兄弟，感謝你的濃情蜜意」。

林明佐見識到九州集團的鉅額財力，相較之下警職薪資甚為微薄，想乾脆辭了警職、加入九州集團為陳政谷工作，但他仍對於在警界升遷抱有期待，一度相當猶豫，他遂向1名命理老師請教，他跟命理老師說「現在努力就是為賺更多」、「錢真的很重要，在公部門不亂搞沒什麼收入」、「我有一個貴人叫陳政谷，我去那邊會比較好嗎？」。

經討論，林明佐決定續留警界謀求更高職位，以利退職後加入九州集團時，爭取更好的待遇。
 

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