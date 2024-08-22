　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國1彰化7車撞一團…2人遭夾死！惡男「無照找弟頂罪」落跑下場曝

記者黃資真／彰化報導

國道1號南下197.1公里彰化交流道今年2月發生一起死亡車禍，大貨車司機張姓男子(40歲)因未注意前方正排隊停等下國道，煞不及釀成7車連環撞，其中駕駛黃姓男子(56歲)、許姓男子不幸身亡，事後張男擔心保險無法理賠，更找來弟弟頂罪，最終仍被看破手腳。彰化地院依吊銷執照過失致死、肇事逃逸等判處張男4年，張弟頂替罪處2月。

▲▼國道1號南向197公里彰化路段5日7車連環撞1死1傷，司機肇事後找弟弟冒名頂替。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲張男無照駕駛大貨車上國道，釀成7車連環撞、2死。（圖／資料照，下同）

回顧本案，今年2月5日上午11時25分，張男在駕照被吊銷的情形下，駕駛營業大貨車行經國1南向197.1公里彰化交流道輔助車道時，未察覺前方車輛正排隊，準備自出口匝道離開高速公路，竟高速衝撞前車，導致2輛轎車、休旅車、貨車，以及2輛大貨車，總計7車連環撞。

其中首當其衝的轎車駕駛黃姓男子夾困車內，受有頭部軀幹及肢體多處擦傷之全身多處鈍創，脫困送醫搶救後不治；另名休旅車駕駛許姓男子也因遭多台車輛擠壓，受有頭頸胸腹盆及左下肢體多發性外傷骨折，搶救3天後於2月8日因出血性休克併呼吸衰竭死亡，造成2死悲劇。

▲▼ 國1彰化7車連環撞，1死1傷。（圖／民眾提供）

然而，車禍當下張男雖立刻下車察看，並拿滅火器替起火車輛滅火，惟擔心自己是吊照後肇事，保險公司恐無法理賠，竟在報警前先打給胞弟，等弟弟到場後於12時10分開著弟弟的貨車離去。

警方抵達後，張弟也以肇事者身分接受調查，但其中一名挨撞的駕駛出面指認根本不是肇事者，加上比對其車上的行車紀錄器，才發現犯人竟找人頂罪逃逸，張弟當場也認罪，兄弟倆雙雙遭檢方起訴。

▲▼ 國1彰化段7車連環撞，釀成1死1重傷 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲事發當下張男叫來弟弟（紅圈處）頂罪，自己開車逃逸。

法院認為，張男使被害人家屬承受喪親之傷痛，所造成的損害實屬重大而難以彌補，更罔顧事故現場之處理，張弟頂罪誤導偵查方向，雖張男有意願與家屬和解，然歷經3次調解均未能成立，亦未得到原諒，加上其曾有不能安全駕駛等前科紀錄，依駕駛執照經吊銷駕車而犯過失致死處2年、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪累犯處2年6月，合併執行4年有期徒刑；張弟依意圖使犯人隱避而頂替罪處2月，得易科罰金。可上訴。

ET快訊
許光漢新訓學號「14164」　受訓21天不能懇親
房貸雪上加霜！兆豐銀開辦費改「無上限」收取　9／23生效
林郁婷開始學化妝　談交友條件：先過教練這關
北捷車廂「請求支援」　乘客崩潰尖叫！真相曝光
快訊／大學校園9F墜樓　男子死亡
黃仁勳不來台灣！現身總部與台灣小球員傳接球
趙正平與小22歲空姐登記結婚　非常期待有小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網傳鋼琴家控衛武營放鳥　簡文彬還原4年前始末：不知他心心念念

「王子」生前帥照曝！優雅奧登堡馬德國渡海來　人氣王卻命喪大火

快訊／國1南137.8K聯結車自撞護欄！占中外線…回堵1公里

雪碧「精主」連環騙！小開投資2千萬被詐光怒告　一審判3年

國1彰化7車撞一團…2人遭夾死！惡男「無照找弟頂罪」落跑下場曝

快訊／屏東某大學男子墜樓！9樓墜落身亡　現場拉起封鎖線

監視器畫面曝！貨車釀「3車連環追撞」狂冒白煙　司機：一時恍神

不爽「洗衣粉味」飄進家！扯男禁鄰居4點前洗衣　不配合竟索賠60萬

猛拉音浪炸街「下1秒靜音」台中潮男怪招躲查緝　1事害他破功

桃園白汗衫阿北超豪氣「一次匯2000萬買股票」　警銀聯手阻詐

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

媽學抖音撒嬌道歉片　兒受不了秒鞠躬道歉

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

搞笑演繹單身太久後交男友　女被牽手...本能反折超尷尬

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

網傳鋼琴家控衛武營放鳥　簡文彬還原4年前始末：不知他心心念念

「王子」生前帥照曝！優雅奧登堡馬德國渡海來　人氣王卻命喪大火

快訊／國1南137.8K聯結車自撞護欄！占中外線…回堵1公里

雪碧「精主」連環騙！小開投資2千萬被詐光怒告　一審判3年

國1彰化7車撞一團…2人遭夾死！惡男「無照找弟頂罪」落跑下場曝

快訊／屏東某大學男子墜樓！9樓墜落身亡　現場拉起封鎖線

監視器畫面曝！貨車釀「3車連環追撞」狂冒白煙　司機：一時恍神

不爽「洗衣粉味」飄進家！扯男禁鄰居4點前洗衣　不配合竟索賠60萬

猛拉音浪炸街「下1秒靜音」台中潮男怪招躲查緝　1事害他破功

桃園白汗衫阿北超豪氣「一次匯2000萬買股票」　警銀聯手阻詐

緯創三方助攻5G專網！7大AI應用導入松菸　打造「古蹟智慧園區」

俄無人機飛行員叛逃烏克蘭！　丟地雷「炸毀基地」畫面曝

Block B相隔2年再次合體！　7人齊聚「全為力挺隊長ZICO」

陸科學家發現「月壤」生水之法　1噸有望產生5公斤水

東京雷雨還要一直下！　珊珊預計下周「夾強大風雨」直撲日本

第三屆西螺七崁路跑10月登場　融合武術與運動！蔡雅安挑戰二連霸

許光漢新訓學號曝光「14164」　受訓21天不能懇親...粉絲難睹風采

珍珠鮮奶綠+統一米粉超獵奇！「手搖飲+泡麵」4款創意組合快看

無印良品推「10秒瞬間修護髮膜」　水漾潤澤系列添加A醇再升級

林志玲：為什麼在他生命下墜時沒人拉他一把？曝看社會新聞很心痛

從不吃餅乾！高加索見漂亮姊姊　「大嘴張開狂討食」阿母旁觀傻眼

社會熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

即／吳子嘉又出事　誣陳時中貪1億美金遭起訴

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

鋼琴家「最後直播」遭霸凌　警：全截圖存證

採尿杯當酒杯塞千元鈔　妙齡裸女闖屋

帥警涉A毒養線民　毒蟲：我也想當警察

網傳鋼琴家被「白嫖表演」墜亡　遭點名聲樂家回應了

即／汽車代檢廠涉收錢放水！檢調13路搜索帶回26人

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

獨／蔡阿嘎2孩遭抹黑霸凌　檢警最新偵辦進度曝

更多熱門

相關新聞

貨車釀「3車連環追撞」監視器畫面曝

貨車釀「3車連環追撞」監視器畫面曝

北市中山區民權東路2段，在22日中午時分，有1台準備要返回公司的貨車，突然撞上停放在路邊的自小客車，撞擊力道之大，導致自小客車又向前推擠，追撞上前方無人的自小客車車尾，整個過程也被對街的監視器拍了下來。

捲光電弊案保險櫃被查扣！二崙鄉長妻喊冤

捲光電弊案保險櫃被查扣！二崙鄉長妻喊冤

光電弊案！檢調解密「招財進寶」保險箱

光電弊案！檢調解密「招財進寶」保險箱

軍卡撞路樹7傷！1天後同單位軍車又撞騎士

軍卡撞路樹7傷！1天後同單位軍車又撞騎士

八軍團軍卡自撞路樹　隔天又擦撞機車

八軍團軍卡自撞路樹　隔天又擦撞機車

關鍵字：

國道1號車禍弟弟頂罪死亡彰化

讀者迴響

熱門新聞

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

下周開學又放2天假！萬人見「行事曆這1天」更抓狂

珊珊將大迴轉！　各國路徑曝

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

王齊麟跟內褲賣家自誇「我是大蟒蛇」

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

鋼琴家控合作放鳥　衛武營回應了

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

房貸限貸令炸開！　房市專家友人爆「斷頭殺出」

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面