國1彰化7車撞一團…2人遭夾死！惡男「無照找弟頂罪」落跑下場曝

記者黃資真／彰化報導

國道1號南下197.1公里彰化交流道今年2月發生一起死亡車禍，大貨車司機張姓男子(40歲)因未注意前方正排隊停等下國道，煞不及釀成7車連環撞，其中駕駛黃姓男子(56歲)、許姓男子不幸身亡，事後張男擔心保險無法理賠，更找來弟弟頂罪，最終仍被看破手腳。彰化地院依吊銷執照過失致死、肇事逃逸等判處張男4年，張弟頂替罪處2月。

▲張男無照駕駛大貨車上國道，釀成7車連環撞、2死。（圖／資料照，下同）

回顧本案，今年2月5日上午11時25分，張男在駕照被吊銷的情形下，駕駛營業大貨車行經國1南向197.1公里彰化交流道輔助車道時，未察覺前方車輛正排隊，準備自出口匝道離開高速公路，竟高速衝撞前車，導致2輛轎車、休旅車、貨車，以及2輛大貨車，總計7車連環撞。

其中首當其衝的轎車駕駛黃姓男子夾困車內，受有頭部軀幹及肢體多處擦傷之全身多處鈍創，脫困送醫搶救後不治；另名休旅車駕駛許姓男子也因遭多台車輛擠壓，受有頭頸胸腹盆及左下肢體多發性外傷骨折，搶救3天後於2月8日因出血性休克併呼吸衰竭死亡，造成2死悲劇。

然而，車禍當下張男雖立刻下車察看，並拿滅火器替起火車輛滅火，惟擔心自己是吊照後肇事，保險公司恐無法理賠，竟在報警前先打給胞弟，等弟弟到場後於12時10分開著弟弟的貨車離去。

警方抵達後，張弟也以肇事者身分接受調查，但其中一名挨撞的駕駛出面指認根本不是肇事者，加上比對其車上的行車紀錄器，才發現犯人竟找人頂罪逃逸，張弟當場也認罪，兄弟倆雙雙遭檢方起訴。

▲事發當下張男叫來弟弟（紅圈處）頂罪，自己開車逃逸。



法院認為，張男使被害人家屬承受喪親之傷痛，所造成的損害實屬重大而難以彌補，更罔顧事故現場之處理，張弟頂罪誤導偵查方向，雖張男有意願與家屬和解，然歷經3次調解均未能成立，亦未得到原諒，加上其曾有不能安全駕駛等前科紀錄，依駕駛執照經吊銷駕車而犯過失致死處2年、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪累犯處2年6月，合併執行4年有期徒刑；張弟依意圖使犯人隱避而頂替罪處2月，得易科罰金。可上訴。