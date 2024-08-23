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人氣寵物餐廳老闆爆出軌女員工！　闆娘心碎：來不到2個月就上床

「食。光機」為一間人氣寵物友善餐廳，老闆與闆娘還會讓狗狗店長們聚集「上班」讓客人與其合影。

圖、文／鏡週刊

桃園中壢一間叫「食。光機」的人氣寵物友善餐廳，一間由一對夫妻共同創立的小店，其特色是有多隻大狗狗店長們陪吃，當老闆喊「上班囉！」，所有店長們都會乖乖到合影區排排站給客人們合影；不料，闆娘竟於昨晚（22日）在threads上憤怒發文自爆「老公出軌員工4年」，令許多粉絲客人們十分震驚。

「食。光機」闆娘綺綺昨晚在threads上發布長文娓娓道來發生在自己身上，連自己都很震驚的狗血八點檔故事，心痛寫道：「人家說家醜不外揚，在我身上沒有這種事，犯錯的人就要承擔後果去勇敢面對，不要避重就輕、不要說謊騙人。」

「食。光機」闆娘綺綺昨晚心碎在threads發文後，也在Instagram限時動態傾吐憤恨及委屈。（翻攝自Instagram @giwen0423）

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▲「食。光機」闆娘綺綺昨晚心碎在threads發文後，也在Instagram限時動態傾吐憤恨及委屈。

綺綺透露，自己與老公從高中就在一起，大學也選同一間，2014年時為了完成老公的開店夢想，她甚至和父母鬧出家庭革命，大學畢業沒多久，就義無反顧地跟著老公創業，「食光機這家店開了第10年，從無到有慢慢的累積，越來越好。就像我以為我們的婚姻，會因為時間，也堆疊更多更多的愛」。

這隻牛頭耿「舒淇」是該名員工所飼養的狗狗，也是店內唯一非大型犬店狗，有著富有喜感的眉毛及愛心鼻子，深受客人喜愛。然而，不久前有讀者發現，店內再也沒出現過舒淇的蹤影，菜單上的狗狗店長們簡介的舒淇頭像也被遮住。

這隻牛頭耿「舒淇」是該名員工所飼養的狗狗，也是店內唯一非大型犬店狗，有著富有喜感的眉毛及愛心鼻子，深受客人喜愛。然而，不久前有讀者發現，店內再也沒出現過舒淇的蹤影，菜單上的狗狗店長們簡介的舒淇頭像也被遮住。

與老公在一起18年的綺綺，沒料到居然在自己人生覺得最幸福的時候變了樣，「結婚、生小孩痛個半死，到被背叛外遇，經歷了很多事，我人生一半的時間都在這個男的身上」，結婚5年的老闆與闆娘，生了2個小孩，當年懷孕的綺綺超開心馬上就要迎來屬於倆人的小生命。

有網友肉搜出該名員工家在桃園楊梅區某宅，屋外掛著顯眼的狗狗們布條，不過，有讀者透露， 現屋外布條已被撤下。（翻攝自Instagram @giwen0423）

▲有網友肉搜出該名員工家在桃園楊梅區某宅，屋外掛著顯眼的狗狗們布條，不過，有讀者透露， 現屋外布條已被撤下。

然而懷孕初期，綺綺身體非常不適、出血，一聞到食物味道就想吐，於是綺綺與老公討論，想在家休息一陣子，等身體穩定一點，「所以我們請了人，可以hole我的位子，一個很聰明的女生，很快就上手『也上位了』」「她來不到2個月的時間，我的先生就和她上床打砲了」。

闆娘表示「食。光機」仍會繼續經營，未來也歡迎再到店裡找她與狗狗們玩。（翻攝自Instagram @giwen0423）

▲闆娘表示「食。光機」仍會繼續經營，未來也歡迎再到店裡找她與狗狗們玩。

貼文一曝光，許多網友為綺綺感到心疼與不捨，對老闆及該員工罵聲連連，另也有網友擔心這間共同創立的「食。光機」之後會如何處理，對此，綺綺也在Instagram限時動態表示，「食光機不會倒，我也不會倒」。


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