陸3歲女童淪人肉沙包慘死！　生父和同居女友被捕





▲3歲女童被虐待慘死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古滿洲里一未滿3歲的女童田田（化名）在2023年12月21日，因胸部受到鈍性外力作用造成右心房破裂，導致心包積血、急性心臟壓塞而死亡。之前，田田長期受到生父及女友打罵、凍餓、不讓睡覺、捆綁等方式虐待。該案8月20日在呼倫貝爾市中級人民法院開庭。被害女童母親表示，希望2人受到最大的懲處，「為此我願意放棄民事賠償。」

據《極目新聞》報導，2019年12月，河北邢台人李婷婷與相親認識的同鄉田男領證結婚。2021年4月，兩人的女兒田田出生。李婷婷回憶，作為父親的田男，幾乎沒盡到父親的責任，兩人關係惡化，田田一直在河北邢台由李婷婷撫養，2023年2月，一次爭吵後，田男將田田帶到滿洲里後失聯。

2023年5月，李婷婷收到田男的離婚起訴書，對方以夫妻感情不和為由要求離婚，並由李婷婷支付10幾萬元（人民幣，下同）的撫養費。但2023年8月開庭時，田男方卻無人出庭，法院最終撤訴，二人未離婚成功。2023年12月21日，李婷婷接到滿洲里警方通知，稱女兒田田身亡。

滿洲里警方對田田的死因進行了司法鑑定，鑑定結果顯示，田田是全身多發性軟組織挫傷的基礎上，因胸部受到鈍性外力作用造成右心房破裂，導致心包積血，急性心臟壓塞而死亡。

2023年12月21日，生父田男及同住女友文女因涉嫌虐待罪被刑事拘留。經檢察院批准，2024年1月26日，二人被滿洲里市公安局執行逮捕。

呼倫貝爾市人民檢察院起訴書顯示，田田在和田男、文女共同生活期間，二人多次以打罵、凍餓、不讓睡覺、捆綁等方式虐待被害人田田，並在明知被害人已出現過身體不適、抽搐閉氣的情況下仍多次使用拳腳、拖鞋、皮腰帶、飯鏟、木條、數據線等工具毆打田田。2023年12月21日6時許，田男上班後，文女發現田田尿床便用數據線對其進行抽打，並要求其去衛生間小便，後文女發現田田全身抽搐倒在衛生間，實施簡單救助後與聞訊趕回的田男將田田送至醫院，田田經搶救無效死亡。

19日，被害女童母親李婷婷受訪表示，案發前不知丈夫有外遇，「案件審判結束後，會起訴離婚。」