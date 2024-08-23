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社會 社會焦點 保障人權

兄弟檔揪女毒友偷35萬電纜變賣　換2萬元想否認：這一幕打臉

記者邱中岳／台北報導

北市文山二分局景美派出所接獲轄區工地，有40捆的電纜被偷，損失估計約35萬元，警方鎖定2男1女涉嫌重大，循線將3人逮捕，才發現2男原本為工地員工，因毒品認識女子，3人因缺錢買毒密謀偷電纜換錢，事後更將現場監視器全部拆除，企圖增加警方查緝難度。

警方調查，54歲的賴姓男子與49歲的弟弟，2人原本在北市文山區景福街一處工地上班，因為吸毒認識41歲的石姓女子，因為缺錢買毒，所以將歪心思動到工地電纜上，日前深夜開著租賃車前往工地「搬電纜」，臨走還將工地監視器拆除。

▲▼工地兄弟檔揪女毒友偷35萬電纜，變賣不到2萬買毒品。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲工地兄弟檔揪女毒友偷35萬電纜，變賣不到2萬買毒品。(圖／記者邱中岳翻攝）

工地人員發現電纜遭竊立刻報警，清點之下發現40捆電纜不見，損失超過35萬元，警方循線追查，發現工地監視器全被拆除，初步懷疑是熟人所為，清查監視器發現賴姓兄弟檔等3人涉案，在8月初前往兄弟檔位於南港以及另名女子位於內湖住處逮人。

▲▼工地兄弟檔揪女毒友偷35萬電纜，變賣不到2萬買毒品。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲3竊嫌偷35萬電纜變賣買毒品，儘管否認犯行，但監視器拍下男子抱電纜下車畫面。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在兄弟檔的住處搜出毒品安非他命，儘管3人到案後矢口否認犯案，但監視器拍下3人將電纜搬走，且又送往南港的資源回收廠變賣，獲利約1、2萬元，所以訊後也依照竊盜、毒品罪嫌分別將3人移送法辦。

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