囂張畫面！賓士男擋道蛇行逆向　15秒內天窗亮槍3次結果慘了

記者戴上容／新北報導

新北三重一名31歲蘇姓男子昨(22日)晚間11時，駕駛賓士車輛行經大有派出所門口，見到員警正準備開車外出巡邏時，竟對著警車長按喇叭。員警見狀欲上前盤查時，赫見蘇男從天窗亮出一把槍，員警立即朝該車右前車輪射擊2槍擊破車輪後，上前將人壓制逮捕。警方進一步調查，發現蘇男逆向行駛、蛇行，最後路上長按喇叭，最後15秒內將鎮暴槍伸出天窗3次，相當囂張。

▲▼蘇男在三重大街上逆向蛇行，甚至開天窗伸出鎮暴槍。（圖／記者戴上容翻攝）

最新畫面曝光，可見蘇男開著賓士車輛在大街上不斷蛇行、逆向，行經到大有派出所前時，對著警車長按喇叭，更在15秒內將鎮暴槍伸出天窗3次，並疑似扣動版機，過程離譜且相當囂張。

員警見狀立刻上前，蘇男不但沒有配合，反而下車對員警連續扣動扳機。員警見狀，立刻開槍將其制伏，事件無人受傷。在逮捕過程中，蘇男情緒激動，不斷掙扎叫囂，警方隨即使用辣椒水將其制伏。

▼蘇男不斷掙扎叫囂，最後被制伏。（圖／記者戴上容翻攝）

蘇男的父親表示，蘇男近日精神狀況不穩定，原本當晚打算前往醫院就醫，卻不知為何在看見警車後情緒失控，進而引發這起事件。

警方進一步調查，發現蘇男在駕車期間不僅亮槍，還進行危險駕駛、逆向行駛及闖紅燈等行為，將依《道路交通管理處罰條例》第43、45及53條告發。全案後續將依《刑法》中的恐嚇公眾危安、公共危險及妨害公務罪嫌移送偵辦。

▲警方起獲蘇男的鎮暴槍。（圖／記者戴上容翻攝）