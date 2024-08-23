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統神對戰蹦闆前自曝「痛風爬樓梯」慘照　粉絲：欺敵戰術

記者黃翊婷／綜合報導

將在12月舉辦的《拳上2024》，確定由統神與蹦闆出演，出演費超過8位數。統神日前才在社群平台公開健身照片，昨日（22日）晚間他又公開一張照片，聲稱「想到前陣子痛風是這樣上樓梯，冬瓜茶也是沒那麼好喝了。」粉絲們也紛紛留言開玩笑，「這麼早就在打心理戰喔」、「欺敵戰術」。

▲▼拳上2024記者會，統神，蹦闆。（圖／記者周宸亘攝）

▲統神與蹦闆在記者會上互嗆。（資料照／記者周宸亘攝）

《拳上2024》將於12月舉辦，統神與蹦闆日前在記者會上碰面，蹦闆在統神講話時直接大喊，「打輸你，我退出自媒體」，而被打斷發言的統神也當場拿著麥克風狂吼，「閉嘴，我叫你閉嘴」。主辦方透露，這次的拳酬預計達到8位數。

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統神對戰蹦闆，先自曝痛風。（圖／翻攝自Facebook／亞洲統神-張嘉航）

▲統神自曝前陣子痛風上樓梯的照片。（圖／翻攝自Facebook／亞洲統神-張嘉航）

統神8月初在社群平台公開健身照片，但他22日晚間在臉書貼出一張上樓梯時表情痛苦的照片，並表示「想到前陣子痛風是這樣上樓梯，冬瓜茶也是沒那麼好喝了。」粉絲們也跟著留言開玩笑，「統神不是走武力解決派的」、「這麼早就在打心理戰喔」、「怎麼隔著螢幕都可以聽到叫聲啊」、「欺敵戰術」。

統神對戰蹦闆話題性十足，入場票券開賣不到5分鐘就被掃光，票種包含3萬元擂台沙發區、2900元擂台地獄區等等。還有不少網友敲碗希望看到的組合，就連YouTuber多米多羅也在Threads上喊話，「呱吉什麼時候跟我打？」結果真的釣出呱吉本人回覆，「如果是你我就打，我建議來一場浴場決戰。」

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