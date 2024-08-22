記者賴文萱／高雄報導

高雄鼓山區一間越式洗頭店老闆娘發現她的保時捷911 Turbo粉紅跑車遭人惡搞，上頭竟被貼滿衛生棉，她錄影痛斥「誰做的趕快給我出來！」並自稱報警了。不料，警方獲報後前往探訪，調閱大樓停車場監視器畫面，發現竟是車主范女「自導自演」，後續將通知她到案了解案情。

▲高雄「粉紅保時捷」遭惡搞，車身全被貼滿衛生棉。（圖／翻攝社會事新聞影音）

根據網路流傳的影片，一名女車主的粉紅保時捷跑車上頭竟被惡搞全部貼滿衛生棉，女車主當下錄影痛罵，「哇賽，我報警察了，誰做的趕快給我出來？我不想把事情變那麼大。」

▲警方調閱監視器後發現，「粉紅保時捷」上的衛生棉，竟是車主自己貼的。（圖／翻攝社會事新聞影音）

鼓山分局對此表示，目前均未接獲相關報案，獲知相關訊息後立即與車主34歲越籍范姓女子聯繫，但因她手機未開機聯繫未果，員警則前往慶豐街該大樓停車場探訪，並確認影片地點為鼓山區慶豐街某大樓地下停車場。

沒想到經調閱現場大樓監視器畫面，竟發現該車是車主范女自己黏貼衛生棉後，再拍片上傳影音網站。鼓山分局表示，將會通知范女到案了解案情。

不過，范女「自導自演」的行為已經觸法，警方表示，後續將再依社會秩序維護法第63條第一項第5款，送地方法院簡易庭裁處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

警方也呼籲，民眾如隨意張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具可能構成社會秩序維護法第90條第1項第2款，最高可處處新臺幣三千元以下罰鍰。