【廣編】Henry Jacques頌揚傳世臻藏的定製香水

圖、文／Richard Mille提供

法國高級香水品牌Henry Jacques的定製香水服務透過每一款全新創作，實現不計其數的個人感官夢想。

精妙的定製香水工藝是Henry Jacques品牌的基石，在成立的前四十多年僅專注於創作定製香水。Henry Jacques的定製香水絕非僅僅將各種成分進行混合，或調整現有香水配方那樣簡單，而是一件件真正獨一無二的創作。透過專屬製程，發掘前所未有的配方組合。並在過程中使用優質的天然原料，完美捕捉每位客人的特徵精髓。

Henry Jacques的香水工坊收藏了超過一千種來自世界各地的天然成分，且遵循嚴格的選擇流程，從各種稀有的天然成分中為每一款定製作品選擇最合適的味道。每一款Henry Jacques香水含有多達250種天然成分，賦予每一款香水獨特的複雜性和個性，根據每一位客戶的需求量身定做。

Henry Jacques在與客人的溝通上累積了數十年的經驗，能夠傾聽並敏銳地理解客人的需求。經歷與Henry Jacques香水專員的溝通，到定製香水的組成成分和製作，這段實現完美而獨特的香水之旅耗時甚鉅，但過程豐富而令人振奮。

擁有一款定製香水，透過香氣展現獨特個性、傳遞真摯情感，是每位鍾愛香水之人孜孜以求的。成為Henry Jacques Sur-Mesure定製香水之旅的一員，每支獨特的香水將會永久珍藏在Henry Jacques的典藏庫中，並且僅供給它的主人。