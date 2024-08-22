曾與友認養過！明星馬「王子」命喪火窟　應曉薇傷心發文：謝謝你

▲應曉薇與愛馬「王子」。（圖／應曉薇提供）

記者袁茵／台北報導

新北市板橋區馬德里休閒驛站馬場於22日凌晨發生火警，雖未造成人員傷亡，但馬場內一匹明星馬「王子」命喪火窟；而「王子」曾是國民黨台北市議員應曉薇之前的愛馬，使應曉薇22日發文表示，自己此時此刻很難過，最後一次看到「王子」是幾個月前，謝謝「王子」曾經帶來的溫暖，「我不哭哭了，也謝謝你帶給那麼多人美麗的回憶」。

「『王子』謝謝你。」應曉薇22日下午表示，「王子」是自己10多年與好友們共同認養的馬，認養牠時應該已18歲，「王子」是德國馬，個子185公分高，天性溫馴，後來因為個人及朋友們工作忙碌，沒辦法悉心照顧「王子」，幸好「王子」遇到很有愛心的認養人，還有板橋極有愛心的馬場夫婦，願意無償照顧牠，給了牠新家。

應曉薇提及，「王子」個性愛撒嬌，喜歡吃紅蘿蔔、蘋果、西瓜，而「王子」在新家已很多年，帶給許多小朋友無限歡樂，「我曾經努力希望能對台灣所有大型動物年老後的生活能規劃『放牧區』，我想跟『王子』說，很抱歉我沒成功，不能讓你（們）在年邁後有大草原狂歡奔跑」。

應曉薇指出，自己此時此刻很難過，但知道比她更傷心的是照顧「王子」多年的主人，尤其日夜陪伴「王子」馬場夫婦，希望他們也能節哀，「『王子』是幸運的，還好遇到你們，有個可安享晚年的家」。

最後，應曉薇說，最後一次看到「王子」是幾個月前，仍然熱情的讓她擁抱，「謝謝『王子』曾經帶給我的溫暖，我不哭哭了，也謝謝你帶給那麼多人美麗的回憶，祝福『王子』。」