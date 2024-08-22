台灣也有慢地震！氣象署揭：世界少數在非火山區域造山帶觀測到

▲台灣也有慢地震。（圖／翻攝報地震 - 中央氣象署臉書粉專）

記者蔡亞樺／台北報導

地震也有快慢之分，中央氣象署臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」指出，台灣的慢地震主要位於中央山脈南段下方，地震最高峰則發生在玉山南方，也是世界少數在「非火山區域」造山帶觀測到的慢地震。

「報地震 - 中央氣象署」表示，慢地震是一種隱身在雜訊裡的震動源，相比於一般地震數十秒到數百秒的能量釋放時間（每日錯動可達數十公尺），慢地震的發生可以從數小時到數周不等（每日錯動不超過數公分），極其緩慢而微弱。

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氣象署說，一般地震大概在比30公里淺的「脆性」位置，慢地震則是在大約50公里深、介於「脆性」與「塑性」變形區域。無論潛藏的深度，或是地震發生的破裂處，都讓慢地震就算「偷偷來」也不容易被察覺。

台灣也有慢地震，氣象署指出，台灣的慢地震主要位於中央山脈南段下方，地震最高峰則發生在玉山南方，也是世界少數在「非火山區域」造山帶觀測到的慢地震。

氣象署表示，此處正是歐亞板塊停止隱沒、開始與呂宋島弧碰撞的「過渡帶」。這裡沒有一般地震，也沒有成熟斷層面發育，因此恰好是理解慢地震生成機制的好地方。

氣象署指出，慢地震聽起來沒什麼威脅性，但換算累積的能量釋放，要來個規模4至7不等的地震也不成問題，不容小覷。2010年甲仙發生規模6.4地震後，不到一周時間，科學家發現慢地震的活動竟然加速，過去10年內更有研究指出，慢地震也可能加速大地震的發生時間。

氣象署表示，看似沒什麼殺傷力的慢地震，卻與一般地震存在的不可忽略的關係，「別看它平時不怎麼講話，人家在地下社群網路裡可活躍」，說不定未來，「I 型地震」也可望成為預測地震來臨的特徵。