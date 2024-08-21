縣議會有疑義...南投縣未提交國土功能分區圖　內政部次長南下溝通

▲內政部次長董建宏（中）拜會南投縣長許淑華，溝通國土計畫議題。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

《國土計畫法》明年4月底將上路，南投縣政府積極辦理國土計畫國土功能分區畫設，但縣議會要求在中央未提出妥適處理方案前，暫不送中央審議；內政部政務次長董建宏日前率相關人員到縣府溝通，希望縣府將國土功能分區圖提交國土計畫審議會，一起努力兼顧國土保安與地方發展需求。

董建宏16日率國土管理署署長吳欣修等人拜會南投縣長許淑華；許淑華表示，行政本一體，但每個縣市推動國土計畫的情況不同，縣府已辦了52場公聽會等大小會議，努力向鄉親說明，而南投縣推動國土計畫遇到的疑義，也希望內政部能協助解決。

包括副縣長王瑞德、地政處長唐仁梂、建設處長張洲滄、觀光處長陳志賢、農業處長蘇瑞祥、原住民行政局代理局長林婷玉等人都向內政部反映，推行國土計畫主要問題包括對觀光空間利用與發展的影響，非都市土地開發許可申請案件審議及銜接國土計畫問題，鄉村地區整體規劃，應儘速說明資源配套措施並訂土管審查標準等。

內政部也說明，提交國土功能分區圖有助於更具體討論，縣府及民眾意見可以持續於內政部審議階段進行討論，國土功能分區圖提交國土計畫審議會後，可透過審議機制共同討論民眾關切的問題；董建宏也允諾，針對縣府提出的各項建議，國土署將會納入研議並儘速回復說明，希望中央、地方攜手合作，共同促進國土永續發展。